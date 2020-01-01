Токеномика на Zaros Finance (ZRS) Открийте ключова информация за Zaros Finance (ZRS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zaros Finance (ZRS) Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad. Официален уебсайт: https://www.zaros.fi/ Бяла книга: https://docs.zaros.fi/overview Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x75e88b8c2d34a52a6d36deada664d7dc9116e4ef Купете ZRS сега!

Токеномика и анализ на цената за Zaros Finance (ZRS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zaros Finance (ZRS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0819 $ 0.0819 $ 0.0819 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.0000704 $ 0.0000704 $ 0.0000704 Научете повече за цената на Zaros Finance (ZRS)

Токеномика на Zaros Finance (ZRS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zaros Finance (ZRS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZRS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZRS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZRS, разгледайте цената в реално време на токените ZRS!

Как да купя ZRS Интересувате се да добавите Zaros Finance (ZRS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ZRS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ZRS в MEXC сега!

История на цените на Zaros Finance (ZRS) Анализирането на историята на цените на ZRS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ZRS сега!

Прогноза за цената за ZRS Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZRS? Нашата страница за прогноза за цената ZRS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZRS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!