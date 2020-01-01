Токеномика на Zircuit (ZRC)
Информация за Zircuit (ZRC)
Zircuit: Where innovation meets security, designed for everyone. Zircuit offers developers powerful features while giving users peace of mind. Designed by a team of web3 security veterans and PhDs, Zircuit combines high performance with unmatched security. Experience the safest chain for DeFi and staking.
Токеномика и анализ на цената за Zircuit (ZRC)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zircuit (ZRC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Zircuit (ZRC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Zircuit (ZRC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой ZRC токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой ZRC токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZRC, разгледайте цената в реално време на токените ZRC!
История на цените на Zircuit (ZRC)
Анализирането на историята на цените на ZRC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за ZRC
Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZRC? Нашата страница за прогноза за цената ZRC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
