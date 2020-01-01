Токеномика на Zora (ZORA) Открийте ключова информация за Zora (ZORA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zora (ZORA) ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools. Официален уебсайт: https://zora.co/ Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x1111111111166b7fe7bd91427724b487980afc69 Купете ZORA сега!

Токеномика и анализ на цената за Zora (ZORA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zora (ZORA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 262.88M $ 262.88M $ 262.88M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 3.22B $ 3.22B $ 3.22B FDV (оценка при пълна реализация): $ 815.64M $ 815.64M $ 815.64M Рекорд за всички времена: $ 0.105 $ 0.105 $ 0.105 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 Текуща цена: $ 0.081564 $ 0.081564 $ 0.081564 Научете повече за цената на Zora (ZORA)

Токеномика на Zora (ZORA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zora (ZORA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZORA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZORA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZORA, разгледайте цената в реално време на токените ZORA!

История на цените на Zora (ZORA) Анализирането на историята на цените на ZORA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ZORA сега!

Прогноза за цената за ZORA Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZORA? Нашата страница за прогноза за цената ZORA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZORA сега!

