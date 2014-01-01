Токеномика на ZND Token (ZND) Открийте ключова информация за ZND Token (ZND), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZND Token (ZND) ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels. Официален уебсайт: zndtoken.com Бяла книга: https://assets.znd.co/token/en/whitepaper Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x2d8ea194902bc55431420bd26be92b0782dce91d Купете ZND сега!

Токеномика и анализ на цената за ZND Token (ZND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZND Token (ZND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 239.19M $ 239.19M $ 239.19M Рекорд за всички времена: $ 1.2096 $ 1.2096 $ 1.2096 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 $ 0.05606759811937907 Текуща цена: $ 0.3417 $ 0.3417 $ 0.3417 Научете повече за цената на ZND Token (ZND)

Токеномика на ZND Token (ZND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZND Token (ZND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZND, разгледайте цената в реално време на токените ZND!

Как да купя ZND Интересувате се да добавите ZND Token (ZND) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ZND, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ZND в MEXC сега!

История на цените на ZND Token (ZND) Анализирането на историята на цените на ZND помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ZND сега!

Прогноза за цената за ZND Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZND? Нашата страница за прогноза за цената ZND съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZND сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!