Токеномика на Zelwin (ZLW) Открийте ключова информация за Zelwin (ZLW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Zelwin (ZLW) ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders. Официален уебсайт: https://zelwin.com/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1HK32xt3qlaPMdlupUGdxKRUkfSscmZe6/view Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C

Токеномика и анализ на цената за Zelwin (ZLW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zelwin (ZLW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 141.92K $ 141.92K $ 141.92K Общо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 72.33M $ 72.33M $ 72.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 588.60K $ 588.60K $ 588.60K Рекорд за всички времена: $ 0.014679 $ 0.014679 $ 0.014679 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001408758341290602 $ 0.001408758341290602 $ 0.001408758341290602 Текуща цена: $ 0.001962 $ 0.001962 $ 0.001962 Научете повече за цената на Zelwin (ZLW)

Токеномика на Zelwin (ZLW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zelwin (ZLW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZLW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZLW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZLW, разгледайте цената в реално време на токените ZLW!

История на цените на Zelwin (ZLW) Анализирането на историята на цените на ZLW помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ZLW сега!

Прогноза за цената за ZLW Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZLW? Нашата страница за прогноза за цената ZLW съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZLW сега!

