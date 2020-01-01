Токеномика на Panther Protocol (ZKP) Открийте ключова информация за Panther Protocol (ZKP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Panther Protocol (ZKP) Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. Официален уебсайт: https://www.pantherprotocol.io/ Бяла книга: https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173 Купете ZKP сега!

Токеномика и анализ на цената за Panther Protocol (ZKP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Panther Protocol (ZKP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M Рекорд за всички времена: $ 0.04868 $ 0.04868 $ 0.04868 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006980003897759854 $ 0.006980003897759854 $ 0.006980003897759854 Текуща цена: $ 0.00754 $ 0.00754 $ 0.00754 Научете повече за цената на Panther Protocol (ZKP)

Токеномика на Panther Protocol (ZKP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Panther Protocol (ZKP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZKP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZKP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZKP, разгледайте цената в реално време на токените ZKP!

История на цените на Panther Protocol (ZKP) Анализирането на историята на цените на ZKP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ZKP сега!

Прогноза за цената за ZKP Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZKP? Нашата страница за прогноза за цената ZKP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZKP сега!

