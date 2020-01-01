Токеномика на Polyhedra Network (ZKJ) Открийте ключова информация за Polyhedra Network (ZKJ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Polyhedra Network (ZKJ) Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3. Официален уебсайт: https://polyhedra.network/ Бяла книга: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652 Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81 Купете ZKJ сега!

Токеномика и анализ на цената за Polyhedra Network (ZKJ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Polyhedra Network (ZKJ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 45.01M $ 45.01M $ 45.01M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 292.86M $ 292.86M $ 292.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 153.70M $ 153.70M $ 153.70M Рекорд за всички времена: $ 4 $ 4 $ 4 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 Текуща цена: $ 0.1537 $ 0.1537 $ 0.1537 Научете повече за цената на Polyhedra Network (ZKJ)

Токеномика на Polyhedra Network (ZKJ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Polyhedra Network (ZKJ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZKJ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZKJ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZKJ, разгледайте цената в реално време на токените ZKJ!

