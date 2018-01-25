Токеномика на Zilliqa (ZIL) Открийте ключова информация за Zilliqa (ZIL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zilliqa (ZIL) Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management. Официален уебсайт: https://www.zilliqa.com/ Бяла книга: https://docs.zilliqa.com/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://viewblock.io/zilliqa Купете ZIL сега!

Токеномика и анализ на цената за Zilliqa (ZIL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zilliqa (ZIL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 225.19M $ 225.19M $ 225.19M Общо предлагане: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Циркулиращо предлагане: $ 19.50B $ 19.50B $ 19.50B FDV (оценка при пълна реализация): $ 242.55M $ 242.55M $ 242.55M Рекорд за всички времена: $ 0.2564746 $ 0.2564746 $ 0.2564746 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 Текуща цена: $ 0.01155 $ 0.01155 $ 0.01155 Научете повече за цената на Zilliqa (ZIL)

Токеномика на Zilliqa (ZIL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zilliqa (ZIL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZIL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZIL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZIL, разгледайте цената в реално време на токените ZIL!

Как да купя ZIL

История на цените на Zilliqa (ZIL) Анализирането на историята на цените на ZIL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ZIL сега!

Прогноза за цената за ZIL Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZIL? Нашата страница за прогноза за цената ZIL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZIL сега!

