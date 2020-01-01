Токеномика на Pepes Dog (ZEUSCOIN) Открийте ключова информация за Pepes Dog (ZEUSCOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Pepes Dog (ZEUSCOIN) $ZEUS is a cryptocurrency project based on the character "Pepe the Dog" from Matt Furie's Boy's Club comics. The project brings this character into the blockchain space as a culturally-themed digital asset. Официален уебсайт: https://www.zeuscoin.vip/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x0f7dC5D02CC1E1f5Ee47854d534D332A1081cCC8 Купете ZEUSCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Pepes Dog (ZEUSCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Pepes Dog (ZEUSCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Общо предлагане: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Циркулиращо предлагане: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Рекорд за всички времена: $ 0.00000007723 $ 0.00000007723 $ 0.00000007723 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000815612278 $ 0.000000000815612278 $ 0.000000000815612278 Текуща цена: $ 0.000000006428 $ 0.000000006428 $ 0.000000006428 Научете повече за цената на Pepes Dog (ZEUSCOIN)

Токеномика на Pepes Dog (ZEUSCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Pepes Dog (ZEUSCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZEUSCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZEUSCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZEUSCOIN, разгледайте цената в реално време на токените ZEUSCOIN!

Как да купя ZEUSCOIN Интересувате се да добавите Pepes Dog (ZEUSCOIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ZEUSCOIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ZEUSCOIN в MEXC сега!

История на цените на Pepes Dog (ZEUSCOIN) Анализирането на историята на цените на ZEUSCOIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ZEUSCOIN сега!

Прогноза за цената за ZEUSCOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZEUSCOIN? Нашата страница за прогноза за цената ZEUSCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZEUSCOIN сега!

