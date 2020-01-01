Токеномика на ZETRIX (ZETRIX) Открийте ключова информация за ZETRIX (ZETRIX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZETRIX (ZETRIX) Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger. Официален уебсайт: https://zetrix.com/ Бяла книга: https://docs.zetrix.com/zetrix-whitepaper/ Изследовател на блокове: https://explorer.zetrix.com/ Купете ZETRIX сега!

Токеномика и анализ на цената за ZETRIX (ZETRIX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZETRIX (ZETRIX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.11B $ 2.11B $ 2.11B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.67B $ 34.67B $ 34.67B Рекорд за всички времена: $ 24.986 $ 24.986 $ 24.986 Най-ниска стойност за целия период: $ 10.2228296356224 $ 10.2228296356224 $ 10.2228296356224 Текуща цена: $ 16.429 $ 16.429 $ 16.429 Научете повече за цената на ZETRIX (ZETRIX)

Токеномика на ZETRIX (ZETRIX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZETRIX (ZETRIX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZETRIX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZETRIX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZETRIX, разгледайте цената в реално време на токените ZETRIX!

Как да купя ZETRIX Интересувате се да добавите ZETRIX (ZETRIX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ZETRIX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ZETRIX в MEXC сега!

История на цените на ZETRIX (ZETRIX) Анализирането на историята на цените на ZETRIX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ZETRIX сега!

Прогноза за цената за ZETRIX Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZETRIX? Нашата страница за прогноза за цената ZETRIX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZETRIX сега!

