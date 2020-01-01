Токеномика на Unizen (ZCX) Открийте ключова информация за Unizen (ZCX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Unizen (ZCX) Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience. Официален уебсайт: https://unizen.io Бяла книга: https://docs.unizen.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xc52c326331e9ce41f04484d3b5e5648158028804 Купете ZCX сега!

Токеномика и анализ на цената за Unizen (ZCX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Unizen (ZCX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.20M $ 15.20M $ 15.20M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 650.82M $ 650.82M $ 650.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.36M $ 23.36M $ 23.36M Рекорд за всички времена: $ 5.972 $ 5.972 $ 5.972 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02076762819242495 $ 0.02076762819242495 $ 0.02076762819242495 Текуща цена: $ 0.02336 $ 0.02336 $ 0.02336 Научете повече за цената на Unizen (ZCX)

Токеномика на Unizen (ZCX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Unizen (ZCX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZCX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZCX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZCX, разгледайте цената в реално време на токените ZCX!

История на цените на Unizen (ZCX) Анализирането на историята на цените на ZCX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ZCX сега!

Прогноза за цената за ZCX Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZCX? Нашата страница за прогноза за цената ZCX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZCX сега!

