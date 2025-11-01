БорсаDEX+
Цената в реално време на Frankencoin днес е 1.2371 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ZCHF към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ZCHF в MEXC сега.

Повече за ZCHF

ZCHFценова информация

Какво представлява ZCHF

Бяла книга ZCHF

Официален уебсайт на ZCHF

Токеномика на ZCHF

ZCHF ценова прогноза

ZCHF История

Ръководство за закупуване за ZCHF

Конвертор на валута ZCHF във фиат

ZCHF спот

Frankencoin Лого

Frankencoin цена(ZCHF)

1 ZCHF към USD - цена в реално време:

$1.2371
$1.2371$1.2371
-0.69%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:47:40 (UTC+8)

Информация за цената за Frankencoin (ZCHF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.1431
$ 1.1431$ 1.1431
24-часов нисък
$ 1.5001
$ 1.5001$ 1.5001
24-часов висок

$ 1.1431
$ 1.1431$ 1.1431

$ 1.5001
$ 1.5001$ 1.5001

$ 1.4867555171082332
$ 1.4867555171082332$ 1.4867555171082332

$ 1.0691543241973427
$ 1.0691543241973427$ 1.0691543241973427

-1.91%

-0.69%

-1.39%

-1.39%

Цената в реално време за Frankencoin (ZCHF) е$ 1.2371. През последните 24 часа ZCHF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.1431 до най-висока стойност $ 1.5001, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZCHF е $ 1.4867555171082332, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.0691543241973427.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZCHF има промяна от -1.91% за последния час, -0.69% за 24 часа и -1.39% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Frankencoin (ZCHF)

No.3905

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.21K
$ 26.21K$ 26.21K

$ 11.84M
$ 11.84M$ 11.84M

0.00
0.00 0.00

9,569,702
9,569,702 9,569,702

ETH

Текущата пазарна капитализация на Frankencoin е $ 0.00, като 24-часовият обем на търговията е $ 26.21K. Циркулиращото предлагане на ZCHF е 0.00, като общото предлагане е 9569702. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.84M.

История на цените за Frankencoin (ZCHF) USD

Проследете промените в цените за Frankencoin днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.008595-0.69%
30 дни$ -0.0159-1.27%
60 дни$ +0.6371+106.18%
90 дни$ +0.6371+106.18%
Frankencoin Промяна на цената днес

Днес ZCHF регистрира промяна от $ -0.008595 (-0.69%), отразяваща последната му пазарна активност.

Frankencoin 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0159 (-1.27%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Frankencoin 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни ZCHF отбеляза промяна на $ +0.6371 (+106.18%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Frankencoin 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.6371 (+106.18%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Frankencoin (ZCHF) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Frankencoin сега.

Какво е Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin is a collateralized, oracle-free stablecoin that tracks the value of the Swiss franc.

Frankencoin се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Frankencoin инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете ZCHF наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Frankencoin в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Frankencoin купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Frankencoin (USD)

Колко ще струва Frankencoin (ZCHF) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Frankencoin (ZCHF) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Frankencoin.

Проверете прогнозата за цената за Frankencoin сега!

Токеномика на Frankencoin (ZCHF)

Разбирането на токеномиката на Frankencoin (ZCHF) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ZCHF сега!

Как да купя Frankencoin (ZCHF)

Търсите как да купите Frankencoin? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Frankencoin от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ZCHF към местни валути

1 Frankencoin(ZCHF) към VND
32,554.2865
1 Frankencoin(ZCHF) към AUD
A$1.880392
1 Frankencoin(ZCHF) към GBP
0.940196
1 Frankencoin(ZCHF) към EUR
1.063906
1 Frankencoin(ZCHF) към USD
$1.2371
1 Frankencoin(ZCHF) към MYR
RM5.183449
1 Frankencoin(ZCHF) към TRY
52.020055
1 Frankencoin(ZCHF) към JPY
¥190.5134
1 Frankencoin(ZCHF) към ARS
ARS$1,790.294007
1 Frankencoin(ZCHF) към RUB
99.95768
1 Frankencoin(ZCHF) към INR
109.842109
1 Frankencoin(ZCHF) към IDR
Rp20,618.325086
1 Frankencoin(ZCHF) към PHP
72.605399
1 Frankencoin(ZCHF) към EGP
￡E.58.440604
1 Frankencoin(ZCHF) към BRL
R$6.643227
1 Frankencoin(ZCHF) към CAD
C$1.73194
1 Frankencoin(ZCHF) към BDT
151.322072
1 Frankencoin(ZCHF) към NGN
1,790.294007
1 Frankencoin(ZCHF) към COP
$4,776.4431
1 Frankencoin(ZCHF) към ZAR
R.21.451314
1 Frankencoin(ZCHF) към UAH
51.896345
1 Frankencoin(ZCHF) към TZS
T.Sh.3,047.039155
1 Frankencoin(ZCHF) към VES
Bs273.3991
1 Frankencoin(ZCHF) към CLP
$1,165.3482
1 Frankencoin(ZCHF) към PKR
Rs347.489019
1 Frankencoin(ZCHF) към KZT
655.588774
1 Frankencoin(ZCHF) към THB
฿40.08204
1 Frankencoin(ZCHF) към TWD
NT$38.065567
1 Frankencoin(ZCHF) към AED
د.إ4.540157
1 Frankencoin(ZCHF) към CHF
Fr0.98968
1 Frankencoin(ZCHF) към HKD
HK$9.612267
1 Frankencoin(ZCHF) към AMD
֏473.43817
1 Frankencoin(ZCHF) към MAD
.د.م11.443175
1 Frankencoin(ZCHF) към MXN
$22.985318
1 Frankencoin(ZCHF) към SAR
ريال4.639125
1 Frankencoin(ZCHF) към ETB
Br190.785562
1 Frankencoin(ZCHF) към KES
KSh159.820949
1 Frankencoin(ZCHF) към JOD
د.أ0.8771039
1 Frankencoin(ZCHF) към PLN
4.564899
1 Frankencoin(ZCHF) към RON
лв5.455611
1 Frankencoin(ZCHF) към SEK
kr11.75245
1 Frankencoin(ZCHF) към BGN
лв2.090699
1 Frankencoin(ZCHF) към HUF
Ft416.110956
1 Frankencoin(ZCHF) към CZK
26.115181
1 Frankencoin(ZCHF) към KWD
د.ك0.3785526
1 Frankencoin(ZCHF) към ILS
4.020575
1 Frankencoin(ZCHF) към BOB
Bs8.548361
1 Frankencoin(ZCHF) към AZN
2.10307
1 Frankencoin(ZCHF) към TJS
SM11.393691
1 Frankencoin(ZCHF) към GEL
3.352541
1 Frankencoin(ZCHF) към AOA
Kz1,133.913489
1 Frankencoin(ZCHF) към BHD
.د.ب0.4651496
1 Frankencoin(ZCHF) към BMD
$1.2371
1 Frankencoin(ZCHF) към DKK
kr8.004037
1 Frankencoin(ZCHF) към HNL
L32.560472
1 Frankencoin(ZCHF) към MUR
56.584954
1 Frankencoin(ZCHF) към NAD
$21.377088
1 Frankencoin(ZCHF) към NOK
kr12.519452
1 Frankencoin(ZCHF) към NZD
$2.152554
1 Frankencoin(ZCHF) към PAB
B/.1.2371
1 Frankencoin(ZCHF) към PGK
K5.208191
1 Frankencoin(ZCHF) към QAR
ر.ق4.503044
1 Frankencoin(ZCHF) към RSD
дин.125.788328
1 Frankencoin(ZCHF) към UZS
soʻm14,904.815849
1 Frankencoin(ZCHF) към ALL
L103.681351
1 Frankencoin(ZCHF) към ANG
ƒ2.214409
1 Frankencoin(ZCHF) към AWG
ƒ2.214409
1 Frankencoin(ZCHF) към BBD
$2.4742
1 Frankencoin(ZCHF) към BAM
KM2.078328
1 Frankencoin(ZCHF) към BIF
Fr3,659.3418
1 Frankencoin(ZCHF) към BND
$1.60823
1 Frankencoin(ZCHF) към BSD
$1.2371
1 Frankencoin(ZCHF) към JMD
$198.752486
1 Frankencoin(ZCHF) към KHR
4,968.267826
1 Frankencoin(ZCHF) към KMF
Fr527.0046
1 Frankencoin(ZCHF) към LAK
26,893.477723
1 Frankencoin(ZCHF) към LKR
රු377.043338
1 Frankencoin(ZCHF) към MDL
L20.90699
1 Frankencoin(ZCHF) към MGA
Ar5,572.51695
1 Frankencoin(ZCHF) към MOP
P9.909171
1 Frankencoin(ZCHF) към MVR
18.92763
1 Frankencoin(ZCHF) към MWK
MK2,147.741681
1 Frankencoin(ZCHF) към MZN
MT79.05069
1 Frankencoin(ZCHF) към NPR
रु175.643458
1 Frankencoin(ZCHF) към PYG
8,773.5132
1 Frankencoin(ZCHF) към RWF
Fr1,797.5063
1 Frankencoin(ZCHF) към SBD
$10.181333
1 Frankencoin(ZCHF) към SCR
17.170948
1 Frankencoin(ZCHF) към SRD
$47.62835
1 Frankencoin(ZCHF) към SVC
$10.824625
1 Frankencoin(ZCHF) към SZL
L21.463685
1 Frankencoin(ZCHF) към TMT
m4.32985
1 Frankencoin(ZCHF) към TND
د.ت3.6333627
1 Frankencoin(ZCHF) към TTD
$8.375167
1 Frankencoin(ZCHF) към UGX
Sh4,310.0564
1 Frankencoin(ZCHF) към XAF
Fr703.9099
1 Frankencoin(ZCHF) към XCD
$3.34017
1 Frankencoin(ZCHF) към XOF
Fr703.9099
1 Frankencoin(ZCHF) към XPF
Fr127.4213
1 Frankencoin(ZCHF) към BWP
P16.626624
1 Frankencoin(ZCHF) към BZD
$2.486571
1 Frankencoin(ZCHF) към CVE
$118.130679
1 Frankencoin(ZCHF) към DJF
Fr218.9667
1 Frankencoin(ZCHF) към DOP
$79.285739
1 Frankencoin(ZCHF) към DZD
د.ج160.785887
1 Frankencoin(ZCHF) към FJD
$2.795846
1 Frankencoin(ZCHF) към GNF
Fr10,756.5845
1 Frankencoin(ZCHF) към GTQ
Q9.488557
1 Frankencoin(ZCHF) към GYD
$259.073482
1 Frankencoin(ZCHF) към ISK
kr154.6375

Frankencoin ресурс

За по-задълбочено разбиране на Frankencoin, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Frankencoin
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Frankencoin

Колко струва Frankencoin (ZCHF) днес?
Цената в реално време на ZCHF в USD е 1.2371 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ZCHF към USD?
Текущата цена на ZCHF към USD е $ 1.2371. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Frankencoin?
Пазарната капитализация за ZCHF е $ 0.00 USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ZCHF?
Циркулиращото предлагане на ZCHF е 0.00 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ZCHF?
ZCHF постигна ATH цена от 1.4867555171082332 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ZCHF?
ZCHF достигна ATL цена от 1.0691543241973427 USD.
Какъв е обемът на търговията на ZCHF?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ZCHF е $ 26.21K USD.
Ще се повиши ли ZCHF тази година?
ZCHF може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ZCHF за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:47:40 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Frankencoin (ZCHF)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор ZCHF-към-USD

Сума

ZCHF
ZCHF
USD
USD

1 ZCHF = 1.2371 USD

Търговия на ZCHF

ZCHF/USDT
$1.2371
$1.2371$1.2371
-0.69%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

