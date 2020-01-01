Токеномика на ZEEBU (ZBU) Открийте ключова информация за ZEEBU (ZBU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZEEBU (ZBU) Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem. Официален уебсайт: https://www.zeebu.com/ Бяла книга: https://zeebu.gitbook.io/zeebu-whitepaper-2.0/Eo5Icop4mRkIyIwSDGM8 Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x4D3dc895a9EDb234DfA3e303A196c009dC918f84 Купете ZBU сега!

Токеномика и анализ на цената за ZEEBU (ZBU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZEEBU (ZBU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 495.80M $ 495.80M $ 495.80M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 258.97M $ 258.97M $ 258.97M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 5.2177 $ 5.2177 $ 5.2177 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 Текуща цена: $ 1.9145 $ 1.9145 $ 1.9145 Научете повече за цената на ZEEBU (ZBU)

Токеномика на ZEEBU (ZBU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZEEBU (ZBU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZBU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZBU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZBU, разгледайте цената в реално време на токените ZBU!

Как да купя ZBU Интересувате се да добавите ZEEBU (ZBU) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ZBU, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ZBU в MEXC сега!

История на цените на ZEEBU (ZBU) Анализирането на историята на цените на ZBU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ZBU сега!

Прогноза за цената за ZBU Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZBU? Нашата страница за прогноза за цената ZBU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZBU сега!

