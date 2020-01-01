Токеномика на Zebec Network (ZBCN) Открийте ключова информация за Zebec Network (ZBCN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Zebec Network (ZBCN) ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders. Официален уебсайт: https://zebec.io/ Бяла книга: https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU Купете ZBCN сега!

Токеномика и анализ на цената за Zebec Network (ZBCN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Zebec Network (ZBCN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 457.87M $ 457.87M $ 457.87M Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 88.84B $ 88.84B $ 88.84B FDV (оценка при пълна реализация): $ 515.40M $ 515.40M $ 515.40M Рекорд за всички времена: $ 0.0071973 $ 0.0071973 $ 0.0071973 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 Текуща цена: $ 0.005154 $ 0.005154 $ 0.005154 Научете повече за цената на Zebec Network (ZBCN)

Токеномика на Zebec Network (ZBCN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Zebec Network (ZBCN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZBCN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZBCN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZBCN, разгледайте цената в реално време на токените ZBCN!

