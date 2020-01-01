Токеномика на ZAYA AI (ZAI) Открийте ключова информация за ZAYA AI (ZAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ZAYA AI (ZAI) ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards. Официален уебсайт: https://zayablockchain.com/ Бяла книга: https://zayablockchain.com/whitepaper-zaya.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x9959413ec3eb6cee73ad16e6cd531352c9ce816f Купете ZAI сега!

Токеномика и анализ на цената за ZAYA AI (ZAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ZAYA AI (ZAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.4953 $ 0.4953 $ 0.4953 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00956370476366325 $ 0.00956370476366325 $ 0.00956370476366325 Текуща цена: $ 0.01244 $ 0.01244 $ 0.01244 Научете повече за цената на ZAYA AI (ZAI)

Токеномика на ZAYA AI (ZAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ZAYA AI (ZAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ZAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ZAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ZAI, разгледайте цената в реално време на токените ZAI!

Как да купя ZAI Интересувате се да добавите ZAYA AI (ZAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ZAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ZAI в MEXC сега!

История на цените на ZAYA AI (ZAI) Анализирането на историята на цените на ZAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ZAI сега!

Прогноза за цената за ZAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме ZAI? Нашата страница за прогноза за цената ZAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ZAI сега!

