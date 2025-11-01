БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на YURU COIN днес е 0.79 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за YURU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на YURU в MEXC сега.Цената в реално време на YURU COIN днес е 0.79 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за YURU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на YURU в MEXC сега.

Повече за YURU

YURUценова информация

Какво представлява YURU

Бяла книга YURU

Официален уебсайт на YURU

Токеномика на YURU

YURU ценова прогноза

YURU История

Ръководство за закупуване за YURU

Конвертор на валута YURU във фиат

YURU спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

YURU COIN Лого

YURU COIN цена(YURU)

1 YURU към USD - цена в реално време:

$0.79
$0.79$0.79
+0.21%1D
USD
YURU COIN (YURU) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:47:33 (UTC+8)

Информация за цената за YURU COIN (YURU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.7753
$ 0.7753$ 0.7753
24-часов нисък
$ 0.805
$ 0.805$ 0.805
24-часов висок

$ 0.7753
$ 0.7753$ 0.7753

$ 0.805
$ 0.805$ 0.805

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043

+0.25%

+0.21%

-2.59%

-2.59%

Цената в реално време за YURU COIN (YURU) е$ 0.79. През последните 24 часа YURU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.7753 до най-висока стойност $ 0.805, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YURU е $ 0.5789586277522937, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.346206572110043.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YURU има промяна от +0.25% за последния час, +0.21% за 24 часа и -2.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за YURU COIN (YURU)

No.3786

--
----

$ 10.90K
$ 10.90K$ 10.90K

$ 7.90M
$ 7.90M$ 7.90M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

Текущата пазарна капитализация на YURU COIN е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 10.90K. Циркулиращото предлагане на YURU е --, като общото предлагане е 10000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.90M.

История на цените за YURU COIN (YURU) USD

Проследете промените в цените за YURU COIN днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.001656+0.21%
30 дни$ -0.1835-18.85%
60 дни$ -0.2929-27.05%
90 дни$ -0.0542-6.43%
YURU COIN Промяна на цената днес

Днес YURU регистрира промяна от $ +0.001656 (+0.21%), отразяваща последната му пазарна активност.

YURU COIN 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.1835 (-18.85%), което показва краткосрочното представяне на токена.

YURU COIN 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни YURU отбеляза промяна на $ -0.2929 (-27.05%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

YURU COIN 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0542 (-6.43%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на YURU COIN (YURU) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за YURU COIN сега.

Какво е YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите YURU COIN инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете YURU наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за YURU COIN в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано YURU COIN купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за YURU COIN (USD)

Колко ще струва YURU COIN (YURU) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от YURU COIN (YURU) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за YURU COIN.

Проверете прогнозата за цената за YURU COIN сега!

Токеномика на YURU COIN (YURU)

Разбирането на токеномиката на YURU COIN (YURU) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените YURU сега!

Как да купя YURU COIN (YURU)

Търсите как да купите YURU COIN? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите YURU COIN от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

YURU към местни валути

1 YURU COIN(YURU) към VND
20,788.85
1 YURU COIN(YURU) към AUD
A$1.2008
1 YURU COIN(YURU) към GBP
0.6004
1 YURU COIN(YURU) към EUR
0.6794
1 YURU COIN(YURU) към USD
$0.79
1 YURU COIN(YURU) към MYR
RM3.3101
1 YURU COIN(YURU) към TRY
33.2195
1 YURU COIN(YURU) към JPY
¥121.66
1 YURU COIN(YURU) към ARS
ARS$1,143.2643
1 YURU COIN(YURU) към RUB
63.832
1 YURU COIN(YURU) към INR
70.1441
1 YURU COIN(YURU) към IDR
Rp13,166.6614
1 YURU COIN(YURU) към PHP
46.3651
1 YURU COIN(YURU) към EGP
￡E.37.3196
1 YURU COIN(YURU) към BRL
R$4.2423
1 YURU COIN(YURU) към CAD
C$1.106
1 YURU COIN(YURU) към BDT
96.6328
1 YURU COIN(YURU) към NGN
1,143.2643
1 YURU COIN(YURU) към COP
$3,050.19
1 YURU COIN(YURU) към ZAR
R.13.6986
1 YURU COIN(YURU) към UAH
33.1405
1 YURU COIN(YURU) към TZS
T.Sh.1,945.8095
1 YURU COIN(YURU) към VES
Bs174.59
1 YURU COIN(YURU) към CLP
$744.18
1 YURU COIN(YURU) към PKR
Rs221.9031
1 YURU COIN(YURU) към KZT
418.6526
1 YURU COIN(YURU) към THB
฿25.596
1 YURU COIN(YURU) към TWD
NT$24.3083
1 YURU COIN(YURU) към AED
د.إ2.8993
1 YURU COIN(YURU) към CHF
Fr0.632
1 YURU COIN(YURU) към HKD
HK$6.1383
1 YURU COIN(YURU) към AMD
֏302.333
1 YURU COIN(YURU) към MAD
.د.م7.3075
1 YURU COIN(YURU) към MXN
$14.6782
1 YURU COIN(YURU) към SAR
ريال2.9625
1 YURU COIN(YURU) към ETB
Br121.8338
1 YURU COIN(YURU) към KES
KSh102.0601
1 YURU COIN(YURU) към JOD
د.أ0.56011
1 YURU COIN(YURU) към PLN
2.9151
1 YURU COIN(YURU) към RON
лв3.4839
1 YURU COIN(YURU) към SEK
kr7.505
1 YURU COIN(YURU) към BGN
лв1.3351
1 YURU COIN(YURU) към HUF
Ft265.7244
1 YURU COIN(YURU) към CZK
16.6769
1 YURU COIN(YURU) към KWD
د.ك0.24174
1 YURU COIN(YURU) към ILS
2.5675
1 YURU COIN(YURU) към BOB
Bs5.4589
1 YURU COIN(YURU) към AZN
1.343
1 YURU COIN(YURU) към TJS
SM7.2759
1 YURU COIN(YURU) към GEL
2.1409
1 YURU COIN(YURU) към AOA
Kz724.1061
1 YURU COIN(YURU) към BHD
.د.ب0.29704
1 YURU COIN(YURU) към BMD
$0.79
1 YURU COIN(YURU) към DKK
kr5.1113
1 YURU COIN(YURU) към HNL
L20.7928
1 YURU COIN(YURU) към MUR
36.1346
1 YURU COIN(YURU) към NAD
$13.6512
1 YURU COIN(YURU) към NOK
kr7.9948
1 YURU COIN(YURU) към NZD
$1.3746
1 YURU COIN(YURU) към PAB
B/.0.79
1 YURU COIN(YURU) към PGK
K3.3259
1 YURU COIN(YURU) към QAR
ر.ق2.8756
1 YURU COIN(YURU) към RSD
дин.80.3272
1 YURU COIN(YURU) към UZS
soʻm9,518.0701
1 YURU COIN(YURU) към ALL
L66.2099
1 YURU COIN(YURU) към ANG
ƒ1.4141
1 YURU COIN(YURU) към AWG
ƒ1.4141
1 YURU COIN(YURU) към BBD
$1.58
1 YURU COIN(YURU) към BAM
KM1.3272
1 YURU COIN(YURU) към BIF
Fr2,336.82
1 YURU COIN(YURU) към BND
$1.027
1 YURU COIN(YURU) към BSD
$0.79
1 YURU COIN(YURU) към JMD
$126.9214
1 YURU COIN(YURU) към KHR
3,172.6874
1 YURU COIN(YURU) към KMF
Fr336.54
1 YURU COIN(YURU) към LAK
17,173.9127
1 YURU COIN(YURU) към LKR
රු240.7762
1 YURU COIN(YURU) към MDL
L13.351
1 YURU COIN(YURU) към MGA
Ar3,558.555
1 YURU COIN(YURU) към MOP
P6.3279
1 YURU COIN(YURU) към MVR
12.087
1 YURU COIN(YURU) към MWK
MK1,371.5269
1 YURU COIN(YURU) към MZN
MT50.481
1 YURU COIN(YURU) към NPR
रु112.1642
1 YURU COIN(YURU) към PYG
5,602.68
1 YURU COIN(YURU) към RWF
Fr1,147.87
1 YURU COIN(YURU) към SBD
$6.5017
1 YURU COIN(YURU) към SCR
10.9652
1 YURU COIN(YURU) към SRD
$30.415
1 YURU COIN(YURU) към SVC
$6.9125
1 YURU COIN(YURU) към SZL
L13.7065
1 YURU COIN(YURU) към TMT
m2.765
1 YURU COIN(YURU) към TND
د.ت2.32023
1 YURU COIN(YURU) към TTD
$5.3483
1 YURU COIN(YURU) към UGX
Sh2,752.36
1 YURU COIN(YURU) към XAF
Fr449.51
1 YURU COIN(YURU) към XCD
$2.133
1 YURU COIN(YURU) към XOF
Fr449.51
1 YURU COIN(YURU) към XPF
Fr81.37
1 YURU COIN(YURU) към BWP
P10.6176
1 YURU COIN(YURU) към BZD
$1.5879
1 YURU COIN(YURU) към CVE
$75.4371
1 YURU COIN(YURU) към DJF
Fr139.83
1 YURU COIN(YURU) към DOP
$50.6311
1 YURU COIN(YURU) към DZD
د.ج102.6763
1 YURU COIN(YURU) към FJD
$1.7854
1 YURU COIN(YURU) към GNF
Fr6,869.05
1 YURU COIN(YURU) към GTQ
Q6.0593
1 YURU COIN(YURU) към GYD
$165.4418
1 YURU COIN(YURU) към ISK
kr98.75

YURU COIN ресурс

За по-задълбочено разбиране на YURU COIN, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на YURU COIN
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно YURU COIN

Колко струва YURU COIN (YURU) днес?
Цената в реално време на YURU в USD е 0.79 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на YURU към USD?
Текущата цена на YURU към USD е $ 0.79. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на YURU COIN?
Пазарната капитализация за YURU е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на YURU?
Циркулиращото предлагане на YURU е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на YURU?
YURU постигна ATH цена от 0.5789586277522937 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на YURU?
YURU достигна ATL цена от 0.346206572110043 USD.
Какъв е обемът на търговията на YURU?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за YURU е $ 10.90K USD.
Ще се повиши ли YURU тази година?
YURU може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за YURU за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:47:33 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за YURU COIN (YURU)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор YURU-към-USD

Сума

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0.79 USD

Търговия на YURU

YURU/USDT
$0.79
$0.79$0.79
+0.19%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,387.66
$109,387.66$109,387.66

-0.75%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,823.70
$3,823.70$3,823.70

-0.96%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02921
$0.02921$0.02921

-9.22%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.15
$185.15$185.15

-1.59%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,823.70
$3,823.70$3,823.70

-0.96%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,387.66
$109,387.66$109,387.66

-0.75%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.15
$185.15$185.15

-1.59%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5064
$2.5064$2.5064

-0.69%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,078.24
$1,078.24$1,078.24

-0.56%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000755
$0.0000755$0.0000755

+51.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09625
$0.09625$0.09625

+862.50%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00083
$0.00083$0.00083

+361.11%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000720
$0.000720$0.000720

+260.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0037
$0.0037$0.0037

+48.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000002995
$0.0000000000000000000000002995$0.0000000000000000000000002995

+15.23%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000074
$0.00000074$0.00000074

+15.62%