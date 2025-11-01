Какво е YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan's beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

Прогноза за цената за YURU COIN (USD)

Токеномика на YURU COIN (YURU)

Разбирането на токеномиката на YURU COIN (YURU) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените YURU сега!

YURU COIN ресурс

За по-задълбочено разбиране на YURU COIN, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно YURU COIN Колко струва YURU COIN (YURU) днес? Цената в реално време на YURU в USD е 0.79 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на YURU към USD? $ 0.79 . Проверете Текущата цена на YURU към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на YURU COIN? Пазарната капитализация за YURU е -- USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на YURU? Циркулиращото предлагане на YURU е -- USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на YURU? YURU постигна ATH цена от 0.5789586277522937 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на YURU? YURU достигна ATL цена от 0.346206572110043 USD . Какъв е обемът на търговията на YURU? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за YURU е $ 10.90K USD . Ще се повиши ли YURU тази година? YURU може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за YURU за по-задълбочен анализ.

