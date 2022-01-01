Токеномика на Yuliverse (YULI) Открийте ключова информация за Yuliverse (YULI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yuliverse (YULI) Yuliverse is the global leader in Web3 location-based alternative reality games (Web3 version of Pokémon GO) with nearly 1M Twitter and 300K discord community. Launched in 2022, Yuliverse now comprises Yuliverse the gaming app and YuliGO, a Mini Dapp based on Kaia, a chain developed by communication giants LINE and Kakao. YuliGO is a transformative location-based gamified social content platform, drawing inspiration from Xiaohongshu and WeChat Moments. Designed for web3 enthusiasts, Yuliverse empowers users to turn shared moments into tokenized assets, allowing everyone to earn from the network using the official token, $YULI. Официален уебсайт: https://www.yuliverse.com/ Изследовател на блокове: https://kaiascan.io/token/0x91bcba699222fe2c14ae90e51943a40e59050f79 Купете YULI сега!

Токеномика и анализ на цената за Yuliverse (YULI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yuliverse (YULI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Рекорд за всички времена: $ 0.015153 $ 0.015153 $ 0.015153 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000214574026238178 $ 0.000214574026238178 $ 0.000214574026238178 Текуща цена: $ 0.000237 $ 0.000237 $ 0.000237 Научете повече за цената на Yuliverse (YULI)

Токеномика на Yuliverse (YULI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yuliverse (YULI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YULI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YULI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YULI, разгледайте цената в реално време на токените YULI!

Как да купя YULI Интересувате се да добавите Yuliverse (YULI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на YULI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате YULI в MEXC сега!

История на цените на Yuliverse (YULI) Анализирането на историята на цените на YULI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на YULI сега!

Прогноза за цената за YULI Искате ли да знаете какъв път може да поеме YULI? Нашата страница за прогноза за цената YULI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YULI сега!

