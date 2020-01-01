Токеномика на Yachts Coin (YTC) Открийте ключова информация за Yachts Coin (YTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yachts Coin (YTC) Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions. Официален уебсайт: https://yachtscoins.com Бяла книга: https://yachtscoins.com/white-paper Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/7NaZ55Pt7Ah3xPsmWRfdEi2mv3dsd9TpHSWhTEt6pump Купете YTC сега!

Токеномика и анализ на цената за Yachts Coin (YTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yachts Coin (YTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 129.69K $ 129.69K $ 129.69K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 129.70K $ 129.70K $ 129.70K Рекорд за всички времена: $ 0.001452 $ 0.001452 $ 0.001452 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 Текуща цена: $ 0.0001297 $ 0.0001297 $ 0.0001297 Научете повече за цената на Yachts Coin (YTC)

Токеномика на Yachts Coin (YTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yachts Coin (YTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YTC, разгледайте цената в реално време на токените YTC!

Как да купя YTC

