Токеномика на YOUR AI (YOURAI) Открийте ключова информация за YOUR AI (YOURAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за YOUR AI (YOURAI) YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets. Официален уебсайт: https://your.io/token Бяла книга: https://info.your.io/hc/en-nl/articles/10067354832157-What-is-YOUR-AI-Protocol Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/FjK6rqU6QzUeNtmK6QQ78cCuS5AHAhcm4HgJkdsvXaep Купете YOURAI сега!

Токеномика и анализ на цената за YOUR AI (YOURAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за YOUR AI (YOURAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 570.18K $ 570.18K $ 570.18K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 512.29M $ 512.29M $ 512.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Рекорд за всички времена: $ 0.2447 $ 0.2447 $ 0.2447 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000802414686791847 $ 0.000802414686791847 $ 0.000802414686791847 Текуща цена: $ 0.001113 $ 0.001113 $ 0.001113 Научете повече за цената на YOUR AI (YOURAI)

Токеномика на YOUR AI (YOURAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на YOUR AI (YOURAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YOURAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YOURAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YOURAI, разгледайте цената в реално време на токените YOURAI!

Как да купя YOURAI Интересувате се да добавите YOUR AI (YOURAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на YOURAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате YOURAI в MEXC сега!

История на цените на YOUR AI (YOURAI) Анализирането на историята на цените на YOURAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на YOURAI сега!

Прогноза за цената за YOURAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме YOURAI? Нашата страница за прогноза за цената YOURAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YOURAI сега!

