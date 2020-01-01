Токеномика на YOLO (YOLO) Открийте ключова информация за YOLO (YOLO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за YOLO (YOLO) Born from the recognition that joy is an essential element missing in the cryptocurrency space, YOLO Token endeavors to redefine the digital currency experience. The YOLO NFT Marketplace introduces a revolutionary platform where memes become unique digital artifacts, offering users an engaging intersection of humor and cutting-edge blockchain technology. Официален уебсайт: https://yolomeme.io/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xff61F59f1591b32D08414AcAC4454cf7096B67EA Купете YOLO сега!

Токеномика и анализ на цената за YOLO (YOLO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за YOLO (YOLO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.00004394 $ 0.00004394 $ 0.00004394 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.000000009146 $ 0.000000009146 $ 0.000000009146 Научете повече за цената на YOLO (YOLO)

Токеномика на YOLO (YOLO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на YOLO (YOLO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YOLO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YOLO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YOLO, разгледайте цената в реално време на токените YOLO!

Как да купя YOLO Интересувате се да добавите YOLO (YOLO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на YOLO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате YOLO в MEXC сега!

История на цените на YOLO (YOLO) Анализирането на историята на цените на YOLO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на YOLO сега!

Прогноза за цената за YOLO Искате ли да знаете какъв път може да поеме YOLO? Нашата страница за прогноза за цената YOLO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YOLO сега!

