Информация за Yidocy Plus (YIDO) Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment. Официален уебсайт: https://www.yidocyplus.io/ Бяла книга: https://yidocy.io/assets/Yidocy-white-paper_V1.2.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x9973ee0bb7f10988f23ecfff54dc654a7f173e2c Купете YIDO сега!

Токеномика и анализ на цената за Yidocy Plus (YIDO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yidocy Plus (YIDO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 125.50K $ 125.50K $ 125.50K Рекорд за всички времена: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000699876501830621 $ 0.000699876501830621 $ 0.000699876501830621 Текуща цена: $ 0.001255 $ 0.001255 $ 0.001255 Научете повече за цената на Yidocy Plus (YIDO)

Токеномика на Yidocy Plus (YIDO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yidocy Plus (YIDO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YIDO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YIDO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YIDO, разгледайте цената в реално време на токените YIDO!

Как да купя YIDO Интересувате се да добавите Yidocy Plus (YIDO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на YIDO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате YIDO в MEXC сега!

История на цените на Yidocy Plus (YIDO) Анализирането на историята на цените на YIDO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на YIDO сега!

Прогноза за цената за YIDO Искате ли да знаете какъв път може да поеме YIDO? Нашата страница за прогноза за цената YIDO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YIDO сега!

