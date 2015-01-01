Токеномика на Yield Guild Games (YGG) Открийте ключова информация за Yield Guild Games (YGG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yield Guild Games (YGG) Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games. Официален уебсайт: https://yieldguild.io/ Бяла книга: https://storage.googleapis.com/external_communication/YGG-GuildProtocol-ConceptPaper-2024Sept.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/EzZp7LRN1xwu3QsB2RJRrWwEGjJGsuWzuMCeQDB3NSPK Купете YGG сега!

Токеномика и анализ на цената за Yield Guild Games (YGG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yield Guild Games (YGG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 97.60M $ 97.60M $ 97.60M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 591.17M $ 591.17M $ 591.17M FDV (оценка при пълна реализация): $ 165.10M $ 165.10M $ 165.10M Рекорд за всички времена: $ 11.5 $ 11.5 $ 11.5 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 Текуща цена: $ 0.1651 $ 0.1651 $ 0.1651 Научете повече за цената на Yield Guild Games (YGG)

Токеномика на Yield Guild Games (YGG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yield Guild Games (YGG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YGG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YGG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YGG, разгледайте цената в реално време на токените YGG!

Как да купя YGG Интересувате се да добавите Yield Guild Games (YGG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на YGG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате YGG в MEXC сега!

История на цените на Yield Guild Games (YGG) Анализирането на историята на цените на YGG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на YGG сега!

Прогноза за цената за YGG Искате ли да знаете какъв път може да поеме YGG? Нашата страница за прогноза за цената YGG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YGG сега!

