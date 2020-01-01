Токеномика на yfii finance (YFII) Открийте ключова информация за yfii finance (YFII), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за yfii finance (YFII) Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken. Официален уебсайт: https://dfi.money/#/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83 Купете YFII сега!

Токеномика и анализ на цената за yfii finance (YFII) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за yfii finance (YFII), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Общо предлагане: $ 39.38K $ 39.38K $ 39.38K Циркулиращо предлагане: $ 38.60K $ 38.60K $ 38.60K FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M Рекорд за всички времена: $ 9,350 $ 9,350 $ 9,350 Най-ниска стойност за целия период: $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 Текуща цена: $ 82.33 $ 82.33 $ 82.33 Научете повече за цената на yfii finance (YFII)

Токеномика на yfii finance (YFII): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на yfii finance (YFII) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YFII токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YFII токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YFII, разгледайте цената в реално време на токените YFII!

История на цените на yfii finance (YFII) Анализирането на историята на цените на YFII помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на YFII сега!

Прогноза за цената за YFII Искате ли да знаете какъв път може да поеме YFII? Нашата страница за прогноза за цената YFII съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YFII сега!

