Информация за YieldBricks (YBR) Imagine a world where real estate investing isn’t limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease. Официален уебсайт: https://www.yieldbricks.com/ Бяла книга: https://docsend.com/view/c5n2ate3yi2ckx5r Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0x11920f139a3121c2836e01551d43f95b3c31159c Купете YBR сега!

Токеномика и анализ на цената за YieldBricks (YBR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за YieldBricks (YBR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Рекорд за всички времена: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 Текуща цена: $ 0.00105 $ 0.00105 $ 0.00105 Научете повече за цената на YieldBricks (YBR)

Токеномика на YieldBricks (YBR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на YieldBricks (YBR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YBR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YBR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YBR, разгледайте цената в реално време на токените YBR!

