Информация за YAY Network (YAY) YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas. Официален уебсайт: https://yay.network/ Бяла книга: https://www.yay.games/docs/YAY_deck.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x524df384bffb18c0c8f3f43d012011f8f9795579 Купете YAY сега!

Токеномика и анализ на цената за YAY Network (YAY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за YAY Network (YAY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 350.61K $ 350.61K $ 350.61K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 687.75M $ 687.75M $ 687.75M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.088 $ 0.088 $ 0.088 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 Текуща цена: $ 0.0005098 $ 0.0005098 $ 0.0005098 Научете повече за цената на YAY Network (YAY)

Токеномика на YAY Network (YAY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на YAY Network (YAY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YAY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YAY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YAY, разгледайте цената в реално време на токените YAY!

Как да купя YAY Интересувате се да добавите YAY Network (YAY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на YAY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате YAY в MEXC сега!

История на цените на YAY Network (YAY) Анализирането на историята на цените на YAY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на YAY сега!

Прогноза за цената за YAY Искате ли да знаете какъв път може да поеме YAY? Нашата страница за прогноза за цената YAY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YAY сега!

