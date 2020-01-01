Токеномика на XYRO (XYRO) Открийте ключова информация за XYRO (XYRO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XYRO (XYRO) XYRO is an AI-powered gamified trading platform that leverages gamification and social features to redefine crypto, making it accessible and engaging. Официален уебсайт: https://xyro.io Бяла книга: https://xyro-io.gitbook.io/xyro-whitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x4eddb15a0abfa2c349e8065af9214e942d9a6d36/ Купете XYRO сега!

Токеномика и анализ на цената за XYRO (XYRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XYRO (XYRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 609.16K $ 609.16K $ 609.16K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 338.29M $ 338.29M $ 338.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Рекорд за всички времена: $ 0.093 $ 0.093 $ 0.093 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000615131918749103 $ 0.000615131918749103 $ 0.000615131918749103 Текуща цена: $ 0.0018007 $ 0.0018007 $ 0.0018007 Научете повече за цената на XYRO (XYRO)

Токеномика на XYRO (XYRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XYRO (XYRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XYRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XYRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XYRO, разгледайте цената в реално време на токените XYRO!

Как да купя XYRO Интересувате се да добавите XYRO (XYRO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на XYRO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате XYRO в MEXC сега!

История на цените на XYRO (XYRO) Анализирането на историята на цените на XYRO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XYRO сега!

Прогноза за цената за XYRO Искате ли да знаете какъв път може да поеме XYRO? Нашата страница за прогноза за цената XYRO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XYRO сега!

