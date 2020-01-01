Токеномика на XYO (XYO) Открийте ключова информация за XYO (XYO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XYO (XYO) XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups. Официален уебсайт: https://xyo.network/ Бяла книга: https://docs.xyo.network/XYO-White-Paper.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/FCZKwHd9Qn1EQj8fFuNLB8dupAWCoJJNePbMqyHhS77b Купете XYO сега!

Токеномика и анализ на цената за XYO (XYO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XYO (XYO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 137.06M $ 137.06M $ 137.06M Общо предлагане: $ 13.93B $ 13.93B $ 13.93B Циркулиращо предлагане: $ 13.48B $ 13.48B $ 13.48B FDV (оценка при пълна реализация): $ 141.68M $ 141.68M $ 141.68M Рекорд за всички времена: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 Текуща цена: $ 0.01017 $ 0.01017 $ 0.01017 Научете повече за цената на XYO (XYO)

Токеномика на XYO (XYO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XYO (XYO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XYO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XYO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XYO, разгледайте цената в реално време на токените XYO!

История на цените на XYO (XYO) Анализирането на историята на цените на XYO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XYO сега!

Прогноза за цената за XYO Искате ли да знаете какъв път може да поеме XYO? Нашата страница за прогноза за цената XYO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XYO сега!

