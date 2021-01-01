Токеномика на Symbol (XYM) Открийте ключова информация за Symbol (XYM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Symbol (XYM) Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++. Официален уебсайт: https://docs.symbol.dev/ Бяла книга: https://symbol.github.io/symbol-technicalref/main.pdf Изследовател на блокове: https://symbol.fyi/ Купете XYM сега!

Пазарна капитализация: $ 49.34M $ 49.34M $ 49.34M Общо предлагане: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Циркулиращо предлагане: $ 6.17B $ 6.17B $ 6.17B FDV (оценка при пълна реализация): $ 71.95M $ 71.95M $ 71.95M Рекорд за всички времена: $ 0.08816 $ 0.08816 $ 0.08816 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006074691878165836 $ 0.006074691878165836 $ 0.006074691878165836 Текуща цена: $ 0.007995 $ 0.007995 $ 0.007995

Токеномика на Symbol (XYM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Symbol (XYM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XYM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XYM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XYM, разгледайте цената в реално време на токените XYM!

