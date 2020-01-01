Токеномика на XUSD (XUSD) Открийте ключова информация за XUSD (XUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XUSD (XUSD) XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation. Официален уебсайт: https://www.straitsx.com/xusd Бяла книга: https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815 Купете XUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за XUSD (XUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XUSD (XUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 61.31M $ 61.31M $ 61.31M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 61.30M $ 61.30M $ 61.30M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2.0368 $ 2.0368 $ 2.0368 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 Текуща цена: $ 1.0002 $ 1.0002 $ 1.0002 Научете повече за цената на XUSD (XUSD)

Токеномика на XUSD (XUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XUSD (XUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XUSD, разгледайте цената в реално време на токените XUSD!

История на цените на XUSD (XUSD) Анализирането на историята на цените на XUSD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XUSD сега!

