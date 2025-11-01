БорсаDEX+
Цената в реално време на Uranium.io днес е 5.135 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за XU3O8 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на XU3O8 в MEXC сега.

Повече за XU3O8

XU3O8ценова информация

Какво представлява XU3O8

Бяла книга XU3O8

Официален уебсайт на XU3O8

Токеномика на XU3O8

XU3O8 ценова прогноза

XU3O8 История

Ръководство за закупуване за XU3O8

Конвертор на валута XU3O8 във фиат

XU3O8 спот

Uranium.io Лого

Uranium.io цена(XU3O8)

1 XU3O8 към USD - цена в реално време:

$5.135
$5.135$5.135
0.00%1D
USD
Uranium.io (XU3O8) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:16:47 (UTC+8)

Информация за цената за Uranium.io (XU3O8) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 5.093
$ 5.093$ 5.093
24-часов нисък
$ 5.146
$ 5.146$ 5.146
24-часов висок

$ 5.093
$ 5.093$ 5.093

$ 5.146
$ 5.146$ 5.146

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+6.00%

+6.00%

Цената в реално време за Uranium.io (XU3O8) е$ 5.135. През последните 24 часа XU3O8 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 5.093 до най-висока стойност $ 5.146, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XU3O8 е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XU3O8 има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и +6.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Uranium.io (XU3O8)

--
----

$ 166.82K
$ 166.82K$ 166.82K

$ 821.60M
$ 821.60M$ 821.60M

--
----

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

Текущата пазарна капитализация на Uranium.io е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 166.82K. Циркулиращото предлагане на XU3O8 е --, като общото предлагане е 160000038. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 821.60M.

История на цените за Uranium.io (XU3O8) USD

Проследете промените в цените за Uranium.io днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ -0.045-0.87%
60 дни$ +0.387+8.15%
90 дни$ +0.684+15.36%
Uranium.io Промяна на цената днес

Днес XU3O8 регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

Uranium.io 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.045 (-0.87%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Uranium.io 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни XU3O8 отбеляза промяна на $ +0.387 (+8.15%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Uranium.io 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.684 (+15.36%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Uranium.io (XU3O8) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Uranium.io сега.

Какво е Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) is the world's first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Uranium.io се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Uranium.io инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете XU3O8 наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Uranium.io в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Uranium.io купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Uranium.io (USD)

Колко ще струва Uranium.io (XU3O8) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Uranium.io (XU3O8) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Uranium.io.

Проверете прогнозата за цената за Uranium.io сега!

Токеномика на Uranium.io (XU3O8)

Разбирането на токеномиката на Uranium.io (XU3O8) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените XU3O8 сега!

Как да купя Uranium.io (XU3O8)

Търсите как да купите Uranium.io? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Uranium.io от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

XU3O8 към местни валути

1 Uranium.io(XU3O8) към VND
135,127.525
1 Uranium.io(XU3O8) към AUD
A$7.8052
1 Uranium.io(XU3O8) към GBP
3.9026
1 Uranium.io(XU3O8) към EUR
4.4161
1 Uranium.io(XU3O8) към USD
$5.135
1 Uranium.io(XU3O8) към MYR
RM21.51565
1 Uranium.io(XU3O8) към TRY
215.92675
1 Uranium.io(XU3O8) към JPY
¥790.79
1 Uranium.io(XU3O8) към ARS
ARS$7,442.00145
1 Uranium.io(XU3O8) към RUB
414.908
1 Uranium.io(XU3O8) към INR
455.988
1 Uranium.io(XU3O8) към IDR
Rp85,583.2991
1 Uranium.io(XU3O8) към PHP
301.47585
1 Uranium.io(XU3O8) към EGP
￡E.242.52605
1 Uranium.io(XU3O8) към BRL
R$27.57495
1 Uranium.io(XU3O8) към CAD
C$7.189
1 Uranium.io(XU3O8) към BDT
628.1132
1 Uranium.io(XU3O8) към NGN
7,431.21795
1 Uranium.io(XU3O8) към COP
$19,826.235
1 Uranium.io(XU3O8) към ZAR
R.88.98955
1 Uranium.io(XU3O8) към UAH
215.41325
1 Uranium.io(XU3O8) към TZS
T.Sh.12,647.76175
1 Uranium.io(XU3O8) към VES
Bs1,134.835
1 Uranium.io(XU3O8) към CLP
$4,837.17
1 Uranium.io(XU3O8) към PKR
Rs1,442.37015
1 Uranium.io(XU3O8) към KZT
2,721.2419
1 Uranium.io(XU3O8) към THB
฿166.42535
1 Uranium.io(XU3O8) към TWD
NT$157.9526
1 Uranium.io(XU3O8) към AED
د.إ18.84545
1 Uranium.io(XU3O8) към CHF
Fr4.108
1 Uranium.io(XU3O8) към HKD
HK$39.89895
1 Uranium.io(XU3O8) към AMD
֏1,965.1645
1 Uranium.io(XU3O8) към MAD
.د.م47.49875
1 Uranium.io(XU3O8) към MXN
$95.3056
1 Uranium.io(XU3O8) към SAR
ريال19.25625
1 Uranium.io(XU3O8) към ETB
Br791.9197
1 Uranium.io(XU3O8) към KES
KSh663.39065
1 Uranium.io(XU3O8) към JOD
د.أ3.640715
1 Uranium.io(XU3O8) към PLN
18.94815
1 Uranium.io(XU3O8) към RON
лв22.594
1 Uranium.io(XU3O8) към SEK
kr48.73115
1 Uranium.io(XU3O8) към BGN
лв8.67815
1 Uranium.io(XU3O8) към HUF
Ft1,727.2086
1 Uranium.io(XU3O8) към CZK
108.3485
1 Uranium.io(XU3O8) към KWD
د.ك1.57131
1 Uranium.io(XU3O8) към ILS
16.68875
1 Uranium.io(XU3O8) към BOB
Bs35.48285
1 Uranium.io(XU3O8) към AZN
8.7295
1 Uranium.io(XU3O8) към TJS
SM47.29335
1 Uranium.io(XU3O8) към GEL
13.91585
1 Uranium.io(XU3O8) към AOA
Kz4,706.68965
1 Uranium.io(XU3O8) към BHD
.د.ب1.93076
1 Uranium.io(XU3O8) към BMD
$5.135
1 Uranium.io(XU3O8) към DKK
kr33.22345
1 Uranium.io(XU3O8) към HNL
L135.1532
1 Uranium.io(XU3O8) към MUR
234.8749
1 Uranium.io(XU3O8) към NAD
$88.7328
1 Uranium.io(XU3O8) към NOK
kr51.9662
1 Uranium.io(XU3O8) към NZD
$8.9349
1 Uranium.io(XU3O8) към PAB
B/.5.135
1 Uranium.io(XU3O8) към PGK
K21.61835
1 Uranium.io(XU3O8) към QAR
ر.ق18.6914
1 Uranium.io(XU3O8) към RSD
дин.521.8187
1 Uranium.io(XU3O8) към UZS
soʻm61,867.45565
1 Uranium.io(XU3O8) към ALL
L430.36435
1 Uranium.io(XU3O8) към ANG
ƒ9.19165
1 Uranium.io(XU3O8) към AWG
ƒ9.19165
1 Uranium.io(XU3O8) към BBD
$10.27
1 Uranium.io(XU3O8) към BAM
KM8.6268
1 Uranium.io(XU3O8) към BIF
Fr15,189.33
1 Uranium.io(XU3O8) към BND
$6.6755
1 Uranium.io(XU3O8) към BSD
$5.135
1 Uranium.io(XU3O8) към JMD
$824.9891
1 Uranium.io(XU3O8) към KHR
20,622.4681
1 Uranium.io(XU3O8) към KMF
Fr2,187.51
1 Uranium.io(XU3O8) към LAK
111,630.43255
1 Uranium.io(XU3O8) към LKR
රු1,565.0453
1 Uranium.io(XU3O8) към MDL
L86.7815
1 Uranium.io(XU3O8) към MGA
Ar23,130.6075
1 Uranium.io(XU3O8) към MOP
P41.13135
1 Uranium.io(XU3O8) към MVR
78.5655
1 Uranium.io(XU3O8) към MWK
MK8,914.92485
1 Uranium.io(XU3O8) към MZN
MT328.1265
1 Uranium.io(XU3O8) към NPR
रु729.0673
1 Uranium.io(XU3O8) към PYG
36,417.42
1 Uranium.io(XU3O8) към RWF
Fr7,461.155
1 Uranium.io(XU3O8) към SBD
$42.26105
1 Uranium.io(XU3O8) към SCR
71.2738
1 Uranium.io(XU3O8) към SRD
$197.6975
1 Uranium.io(XU3O8) към SVC
$44.93125
1 Uranium.io(XU3O8) към SZL
L89.09225
1 Uranium.io(XU3O8) към TMT
m17.9725
1 Uranium.io(XU3O8) към TND
د.ت15.081495
1 Uranium.io(XU3O8) към TTD
$34.76395
1 Uranium.io(XU3O8) към UGX
Sh17,890.34
1 Uranium.io(XU3O8) към XAF
Fr2,916.68
1 Uranium.io(XU3O8) към XCD
$13.8645
1 Uranium.io(XU3O8) към XOF
Fr2,916.68
1 Uranium.io(XU3O8) към XPF
Fr528.905
1 Uranium.io(XU3O8) към BWP
P69.0144
1 Uranium.io(XU3O8) към BZD
$10.32135
1 Uranium.io(XU3O8) към CVE
$489.31415
1 Uranium.io(XU3O8) към DJF
Fr914.03
1 Uranium.io(XU3O8) към DOP
$329.10215
1 Uranium.io(XU3O8) към DZD
د.ج667.39595
1 Uranium.io(XU3O8) към FJD
$11.6051
1 Uranium.io(XU3O8) към GNF
Fr44,648.825
1 Uranium.io(XU3O8) към GTQ
Q39.38545
1 Uranium.io(XU3O8) към GYD
$1,075.3717
1 Uranium.io(XU3O8) към ISK
kr641.875

За по-задълбочено разбиране на Uranium.io, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Uranium.io
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Uranium.io

Колко струва Uranium.io (XU3O8) днес?
Цената в реално време на XU3O8 в USD е 5.135 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на XU3O8 към USD?
Текущата цена на XU3O8 към USD е $ 5.135. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Uranium.io?
Пазарната капитализация за XU3O8 е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на XU3O8?
Циркулиращото предлагане на XU3O8 е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на XU3O8?
XU3O8 постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на XU3O8?
XU3O8 достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на XU3O8?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за XU3O8 е $ 166.82K USD.
Ще се повиши ли XU3O8 тази година?
XU3O8 може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за XU3O8 за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:16:47 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

