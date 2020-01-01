Токеномика на XRP Healthcare (XRPH) Открийте ключова информация за XRP Healthcare (XRPH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XRP Healthcare (XRPH) The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally. Официален уебсайт: https://xrphealthcare.ai Изследовател на блокове: https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk Купете XRPH сега!

Токеномика и анализ на цената за XRP Healthcare (XRPH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XRP Healthcare (XRPH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.27M $ 4.27M $ 4.27M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 70.71M $ 70.71M $ 70.71M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.34333 $ 0.34333 $ 0.34333 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 Текуща цена: $ 0.06035 $ 0.06035 $ 0.06035 Научете повече за цената на XRP Healthcare (XRPH)

Токеномика на XRP Healthcare (XRPH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XRP Healthcare (XRPH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XRPH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XRPH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XRPH, разгледайте цената в реално време на токените XRPH!

История на цените на XRP Healthcare (XRPH) Анализирането на историята на цените на XRPH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XRPH сега!

Прогноза за цената за XRPH Искате ли да знаете какъв път може да поеме XRPH? Нашата страница за прогноза за цената XRPH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XRPH сега!

