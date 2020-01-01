Токеномика на XRPaynet (XRPAYNET) Открийте ключова информация за XRPaynet (XRPAYNET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XRPaynet (XRPAYNET) XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless. Официален уебсайт: https://xrpaynet.com/ Изследовател на блокове: https://xrpscan.com/account/r9rRLst96Ue4YTDQkWWkX1ePB6p6Ye4FkA Купете XRPAYNET сега!

Токеномика и анализ на цената за XRPaynet (XRPAYNET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XRPaynet (XRPAYNET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 203.10K $ 203.10K $ 203.10K Общо предлагане: $ 29.99B $ 29.99B $ 29.99B Циркулиращо предлагане: $ 5.61B $ 5.61B $ 5.61B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Рекорд за всички времена: $ 0.00821 $ 0.00821 $ 0.00821 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000026473342262861 $ 0.000026473342262861 $ 0.000026473342262861 Текуща цена: $ 0.00003618 $ 0.00003618 $ 0.00003618 Научете повече за цената на XRPaynet (XRPAYNET)

Токеномика на XRPaynet (XRPAYNET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XRPaynet (XRPAYNET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XRPAYNET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XRPAYNET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XRPAYNET, разгледайте цената в реално време на токените XRPAYNET!

Как да купя XRPAYNET Интересувате се да добавите XRPaynet (XRPAYNET) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на XRPAYNET, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате XRPAYNET в MEXC сега!

История на цените на XRPaynet (XRPAYNET) Анализирането на историята на цените на XRPAYNET помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XRPAYNET сега!

Прогноза за цената за XRPAYNET Искате ли да знаете какъв път може да поеме XRPAYNET? Нашата страница за прогноза за цената XRPAYNET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XRPAYNET сега!

