Информация за Radix (XRD) Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog. Официален уебсайт: https://www.radixdlt.com/ Бяла книга: https://www.radixdlt.com/whitepapers/defi Изследовател на блокове: https://dashboard.radixdlt.com/ Купете XRD сега!

Токеномика и анализ на цената за Radix (XRD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Radix (XRD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 49.57M $ 49.57M $ 49.57M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 11.81B $ 11.81B $ 11.81B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 Текуща цена: $ 0.004197 $ 0.004197 $ 0.004197 Научете повече за цената на Radix (XRD)

Токеномика на Radix (XRD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Radix (XRD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XRD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XRD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XRD, разгледайте цената в реално време на токените XRD!

История на цените на Radix (XRD) Анализирането на историята на цените на XRD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XRD сега!

Прогноза за цената за XRD Искате ли да знаете какъв път може да поеме XRD? Нашата страница за прогноза за цената XRD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XRD сега!

