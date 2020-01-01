Токеномика на XPR Network (XPR) Открийте ключова информация за XPR Network (XPR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XPR Network (XPR) XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency. Официален уебсайт: https://xprnetwork.org/ Бяла книга: http://xprnetwork.org/whitepaper Изследовател на блокове: https://explorer.xprnetwork.org/ Купете XPR сега!

Токеномика и анализ на цената за XPR Network (XPR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XPR Network (XPR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 171.36M $ 171.36M $ 171.36M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 27.97B $ 27.97B $ 27.97B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0088 $ 0.0088 $ 0.0088 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 Текуща цена: $ 0.006126 $ 0.006126 $ 0.006126 Научете повече за цената на XPR Network (XPR)

Токеномика на XPR Network (XPR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XPR Network (XPR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XPR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XPR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XPR, разгледайте цената в реално време на токените XPR!

Как да купя XPR Интересувате се да добавите XPR Network (XPR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на XPR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате XPR в MEXC сега!

История на цените на XPR Network (XPR) Анализирането на историята на цените на XPR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XPR сега!

Прогноза за цената за XPR Искате ли да знаете какъв път може да поеме XPR? Нашата страница за прогноза за цената XPR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XPR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!