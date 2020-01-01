Токеномика на XPMarket (XPM) Открийте ключова информация за XPMarket (XPM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XPMarket (XPM) XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment. Официален уебсайт: https://xpmarket.com Бяла книга: https://docs.xpmarket.com Изследовател на блокове: https://xrpscan.com/account/rXPMxBeefHGxx2K7g5qmmWq3gFsgawkoa Купете XPM сега!

Токеномика и анализ на цената за XPMarket (XPM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XPMarket (XPM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.61M $ 13.61M $ 13.61M Рекорд за всички времена: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.020401069283060496 $ 0.020401069283060496 $ 0.020401069283060496 Текуща цена: $ 0.02721 $ 0.02721 $ 0.02721 Научете повече за цената на XPMarket (XPM)

Токеномика на XPMarket (XPM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XPMarket (XPM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XPM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XPM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XPM, разгледайте цената в реално време на токените XPM!

Как да купя XPM Интересувате се да добавите XPMarket (XPM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на XPM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате XPM в MEXC сега!

История на цените на XPMarket (XPM) Анализирането на историята на цените на XPM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XPM сега!

Прогноза за цената за XPM Искате ли да знаете какъв път може да поеме XPM? Нашата страница за прогноза за цената XPM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XPM сега!

