БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Plasma днес е 0.2864 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за XPL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на XPL в MEXC сега.Цената в реално време на Plasma днес е 0.2864 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за XPL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на XPL в MEXC сега.

Повече за XPL

XPLценова информация

Какво представлява XPL

Бяла книга XPL

Официален уебсайт на XPL

Токеномика на XPL

XPL ценова прогноза

XPL История

Ръководство за закупуване за XPL

Конвертор на валута XPL във фиат

XPL спот

XPL USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Plasma Лого

Plasma цена(XPL)

1 XPL към USD - цена в реално време:

$0.2866
$0.2866$0.2866
-3.27%1D
USD
Plasma (XPL) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:16:39 (UTC+8)

Информация за цената за Plasma (XPL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.2828
$ 0.2828$ 0.2828
24-часов нисък
$ 0.3078
$ 0.3078$ 0.3078
24-часов висок

$ 0.2828
$ 0.2828$ 0.2828

$ 0.3078
$ 0.3078$ 0.3078

--
----

--
----

-2.26%

-3.27%

-21.11%

-21.11%

Цената в реално време за Plasma (XPL) е$ 0.2864. През последните 24 часа XPL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.2828 до най-висока стойност $ 0.3078, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XPL е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XPL има промяна от -2.26% за последния час, -3.27% за 24 часа и -21.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Plasma (XPL)

--
----

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

$ 2.86B
$ 2.86B$ 2.86B

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

PLASMA

Текущата пазарна капитализация на Plasma е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 2.79M. Циркулиращото предлагане на XPL е --, като общото предлагане е 10000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.86B.

История на цените за Plasma (XPL) USD

Проследете промените в цените за Plasma днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.009689-3.27%
30 дни$ -0.6478-69.35%
60 дни$ +0.0864+43.20%
90 дни$ +0.0864+43.20%
Plasma Промяна на цената днес

Днес XPL регистрира промяна от $ -0.009689 (-3.27%), отразяваща последната му пазарна активност.

Plasma 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.6478 (-69.35%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Plasma 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни XPL отбеляза промяна на $ +0.0864 (+43.20%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Plasma 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.0864 (+43.20%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Plasma (XPL) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Plasma сега.

Какво е Plasma (XPL)

Plasma is a high-performance Layer 1 blockchain purpose-built for stablecoins.

Plasma се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Plasma инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете XPL наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Plasma в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Plasma купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Plasma (USD)

Колко ще струва Plasma (XPL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Plasma (XPL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Plasma.

Проверете прогнозата за цената за Plasma сега!

Токеномика на Plasma (XPL)

Разбирането на токеномиката на Plasma (XPL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените XPL сега!

Как да купя Plasma (XPL)

Търсите как да купите Plasma? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Plasma от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

XPL към местни валути

1 Plasma(XPL) към VND
7,536.616
1 Plasma(XPL) към AUD
A$0.435328
1 Plasma(XPL) към GBP
0.217664
1 Plasma(XPL) към EUR
0.246304
1 Plasma(XPL) към USD
$0.2864
1 Plasma(XPL) към MYR
RM1.200016
1 Plasma(XPL) към TRY
12.04312
1 Plasma(XPL) към JPY
¥44.1056
1 Plasma(XPL) към ARS
ARS$415.070928
1 Plasma(XPL) към RUB
23.14112
1 Plasma(XPL) към INR
25.43232
1 Plasma(XPL) към IDR
Rp4,773.331424
1 Plasma(XPL) към PHP
16.814544
1 Plasma(XPL) към EGP
￡E.13.526672
1 Plasma(XPL) към BRL
R$1.537968
1 Plasma(XPL) към CAD
C$0.40096
1 Plasma(XPL) към BDT
35.032448
1 Plasma(XPL) към NGN
414.469488
1 Plasma(XPL) към COP
$1,105.7904
1 Plasma(XPL) към ZAR
R.4.963312
1 Plasma(XPL) към UAH
12.01448
1 Plasma(XPL) към TZS
T.Sh.705.41752
1 Plasma(XPL) към VES
Bs63.2944
1 Plasma(XPL) към CLP
$269.7888
1 Plasma(XPL) към PKR
Rs80.446896
1 Plasma(XPL) към KZT
151.774816
1 Plasma(XPL) към THB
฿9.282224
1 Plasma(XPL) към TWD
NT$8.809664
1 Plasma(XPL) към AED
د.إ1.051088
1 Plasma(XPL) към CHF
Fr0.22912
1 Plasma(XPL) към HKD
HK$2.225328
1 Plasma(XPL) към AMD
֏109.60528
1 Plasma(XPL) към MAD
.د.م2.6492
1 Plasma(XPL) към MXN
$5.315584
1 Plasma(XPL) към SAR
ريال1.074
1 Plasma(XPL) към ETB
Br44.168608
1 Plasma(XPL) към KES
KSh37.000016
1 Plasma(XPL) към JOD
د.أ0.2030576
1 Plasma(XPL) към PLN
1.056816
1 Plasma(XPL) към RON
лв1.26016
1 Plasma(XPL) към SEK
kr2.717936
1 Plasma(XPL) към BGN
лв0.484016
1 Plasma(XPL) към HUF
Ft96.333504
1 Plasma(XPL) към CZK
6.04304
1 Plasma(XPL) към KWD
د.ك0.0876384
1 Plasma(XPL) към ILS
0.9308
1 Plasma(XPL) към BOB
Bs1.979024
1 Plasma(XPL) към AZN
0.48688
1 Plasma(XPL) към TJS
SM2.637744
1 Plasma(XPL) към GEL
0.776144
1 Plasma(XPL) към AOA
Kz262.511376
1 Plasma(XPL) към BHD
.د.ب0.1076864
1 Plasma(XPL) към BMD
$0.2864
1 Plasma(XPL) към DKK
kr1.853008
1 Plasma(XPL) към HNL
L7.538048
1 Plasma(XPL) към MUR
13.099936
1 Plasma(XPL) към NAD
$4.948992
1 Plasma(XPL) към NOK
kr2.898368
1 Plasma(XPL) към NZD
$0.498336
1 Plasma(XPL) към PAB
B/.0.2864
1 Plasma(XPL) към PGK
K1.205744
1 Plasma(XPL) към QAR
ر.ق1.042496
1 Plasma(XPL) към RSD
дин.29.103968
1 Plasma(XPL) към UZS
soʻm3,450.601616
1 Plasma(XPL) към ALL
L24.003184
1 Plasma(XPL) към ANG
ƒ0.512656
1 Plasma(XPL) към AWG
ƒ0.512656
1 Plasma(XPL) към BBD
$0.5728
1 Plasma(XPL) към BAM
KM0.481152
1 Plasma(XPL) към BIF
Fr847.1712
1 Plasma(XPL) към BND
$0.37232
1 Plasma(XPL) към BSD
$0.2864
1 Plasma(XPL) към JMD
$46.013024
1 Plasma(XPL) към KHR
1,150.199584
1 Plasma(XPL) към KMF
Fr122.0064
1 Plasma(XPL) към LAK
6,226.086832
1 Plasma(XPL) към LKR
රු87.288992
1 Plasma(XPL) към MDL
L4.84016
1 Plasma(XPL) към MGA
Ar1,290.0888
1 Plasma(XPL) към MOP
P2.294064
1 Plasma(XPL) към MVR
4.38192
1 Plasma(XPL) към MWK
MK497.221904
1 Plasma(XPL) към MZN
MT18.30096
1 Plasma(XPL) към NPR
रु40.663072
1 Plasma(XPL) към PYG
2,031.1488
1 Plasma(XPL) към RWF
Fr416.1392
1 Plasma(XPL) към SBD
$2.357072
1 Plasma(XPL) към SCR
3.975232
1 Plasma(XPL) към SRD
$11.0264
1 Plasma(XPL) към SVC
$2.506
1 Plasma(XPL) към SZL
L4.96904
1 Plasma(XPL) към TMT
m1.0024
1 Plasma(XPL) към TND
د.ت0.8411568
1 Plasma(XPL) към TTD
$1.938928
1 Plasma(XPL) към UGX
Sh997.8176
1 Plasma(XPL) към XAF
Fr162.6752
1 Plasma(XPL) към XCD
$0.77328
1 Plasma(XPL) към XOF
Fr162.6752
1 Plasma(XPL) към XPF
Fr29.4992
1 Plasma(XPL) към BWP
P3.849216
1 Plasma(XPL) към BZD
$0.575664
1 Plasma(XPL) към CVE
$27.291056
1 Plasma(XPL) към DJF
Fr50.9792
1 Plasma(XPL) към DOP
$18.355376
1 Plasma(XPL) към DZD
د.ج37.223408
1 Plasma(XPL) към FJD
$0.647264
1 Plasma(XPL) към GNF
Fr2,490.248
1 Plasma(XPL) към GTQ
Q2.196688
1 Plasma(XPL) към GYD
$59.977888
1 Plasma(XPL) към ISK
kr35.8

Plasma ресурс

За по-задълбочено разбиране на Plasma, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Plasma
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Plasma

Колко струва Plasma (XPL) днес?
Цената в реално време на XPL в USD е 0.2864 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на XPL към USD?
Текущата цена на XPL към USD е $ 0.2864. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Plasma?
Пазарната капитализация за XPL е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на XPL?
Циркулиращото предлагане на XPL е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на XPL?
XPL постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на XPL?
XPL достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на XPL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за XPL е $ 2.79M USD.
Ще се повиши ли XPL тази година?
XPL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за XPL за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:16:39 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Plasma (XPL)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор XPL-към-USD

Сума

XPL
XPL
USD
USD

1 XPL = 0.2864 USD

Търговия на XPL

XPL/USDC
$0.2867
$0.2867$0.2867
-3.13%
XPL/USDT
$0.2866
$0.2866$0.2866
-3.33%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$108,848.35
$108,848.35$108,848.35

-1.24%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,815.17
$3,815.17$3,815.17

-1.18%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02987
$0.02987$0.02987

-7.17%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.24
$185.24$185.24

-1.55%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,815.17
$3,815.17$3,815.17

-1.18%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$108,848.35
$108,848.35$108,848.35

-1.24%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.24
$185.24$185.24

-1.55%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.4967
$2.4967$2.4967

-1.08%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,075.60
$1,075.60$1,075.60

-0.80%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000781
$0.0000781$0.0000781

+56.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09488
$0.09488$0.09488

+848.80%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000860
$0.000860$0.000860

+330.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00056
$0.00056$0.00056

+211.11%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0033
$0.0033$0.0033

+32.00%

OMNILABS Лого

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000007710
$0.0000000000007710$0.0000000000007710

+37.67%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000003200
$0.000000003200$0.000000003200

+17.99%