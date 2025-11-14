Токеномика на XPIN Network (XPIN)
Токеномика и анализ на цената за XPIN Network (XPIN)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XPIN Network (XPIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Информация за XPIN Network (XPIN)
XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.
Токеномика на XPIN Network (XPIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на XPIN Network (XPIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой XPIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой XPIN токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на XPIN, разгледайте цената в реално време на токените XPIN!
История на цените на XPIN Network (XPIN)
Анализирането на историята на цените на XPIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за XPIN
Искате ли да знаете какъв път може да поеме XPIN? Нашата страница за прогноза за цената XPIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност
