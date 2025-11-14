Токеномика на XPIN Network (XPIN)

Токеномика на XPIN Network (XPIN)

Открийте ключова информация за XPIN Network (XPIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:21:45 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за XPIN Network (XPIN)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XPIN Network (XPIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 56.79M
$ 56.79M$ 56.79M
Общо предлагане:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 17.51B
$ 17.51B$ 17.51B
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 324.37M
$ 324.37M$ 324.37M
Рекорд за всички времена:
$ 0.0104083
$ 0.0104083$ 0.0104083
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145
Текуща цена:
$ 0.0032437
$ 0.0032437$ 0.0032437

Информация за XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

Официален уебсайт:
https://www.xpin.network
Бяла книга:
https://docs.xpin.network/
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/address/0xD955c9bA56Fb1AB30e34766e252A97ccCE3D31A6

Токеномика на XPIN Network (XPIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на XPIN Network (XPIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой XPIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой XPIN токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на XPIN, разгледайте цената в реално време на токените XPIN!

Как да купя XPIN

Интересувате се да добавите XPIN Network (XPIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на XPIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на XPIN Network (XPIN)

Анализирането на историята на цените на XPIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за XPIN

Искате ли да знаете какъв път може да поеме XPIN? Нашата страница за прогноза за цената XPIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност