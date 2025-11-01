БорсаDEX+
Цената в реално време на XPIN Network днес е 0.0070102 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за XPIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на XPIN в MEXC сега.Цената в реално време на XPIN Network днес е 0.0070102 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за XPIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на XPIN в MEXC сега.

Повече за XPIN

XPINценова информация

Какво представлява XPIN

Бяла книга XPIN

Официален уебсайт на XPIN

Токеномика на XPIN

XPIN ценова прогноза

XPIN История

Ръководство за закупуване за XPIN

Конвертор на валута XPIN във фиат

XPIN спот

XPIN USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

XPIN Network Лого

XPIN Network цена(XPIN)

1 XPIN към USD - цена в реално време:

$0.0070102
-1.35%1D
USD
XPIN Network (XPIN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:16:32 (UTC+8)

Информация за цената за XPIN Network (XPIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0068563
24-часов нисък
$ 0.0073597
24-часов висок

$ 0.0068563
$ 0.0073597
$ 0.010038547477428971
$ 0.000457316453478145
-0.58%

-1.35%

-15.89%

-15.89%

Цената в реално време за XPIN Network (XPIN) е$ 0.0070102. През последните 24 часа XPIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0068563 до най-висока стойност $ 0.0073597, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XPIN е $ 0.010038547477428971, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000457316453478145.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XPIN има промяна от -0.58% за последния час, -1.35% за 24 часа и -15.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за XPIN Network (XPIN)

No.290

$ 114.37M
$ 408.67K
$ 701.02M
16.32B
100,000,000,000
100,000,000,000
16.31%

BSC

Текущата пазарна капитализация на XPIN Network е $ 114.37M, като 24-часовият обем на търговията е $ 408.67K. Циркулиращото предлагане на XPIN е 16.32B, като общото предлагане е 100000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 701.02M.

История на цените за XPIN Network (XPIN) USD

Проследете промените в цените за XPIN Network днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000095933-1.35%
30 дни$ +0.0062582+832.20%
60 дни$ +0.0062004+765.67%
90 дни$ +0.0068102+3,405.10%
XPIN Network Промяна на цената днес

Днес XPIN регистрира промяна от $ -0.000095933 (-1.35%), отразяваща последната му пазарна активност.

XPIN Network 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.0062582 (+832.20%), което показва краткосрочното представяне на токена.

XPIN Network 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни XPIN отбеляза промяна на $ +0.0062004 (+765.67%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

XPIN Network 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.0068102 (+3,405.10%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на XPIN Network (XPIN) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за XPIN Network сега.

Какво е XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите XPIN Network инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете XPIN наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за XPIN Network в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано XPIN Network купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за XPIN Network (USD)

Колко ще струва XPIN Network (XPIN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от XPIN Network (XPIN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за XPIN Network.

Проверете прогнозата за цената за XPIN Network сега!

Токеномика на XPIN Network (XPIN)

Разбирането на токеномиката на XPIN Network (XPIN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените XPIN сега!

Как да купя XPIN Network (XPIN)

Търсите как да купите XPIN Network? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите XPIN Network от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

XPIN към местни валути

1 XPIN Network(XPIN) към VND
184.473413
1 XPIN Network(XPIN) към AUD
A$0.010655504
1 XPIN Network(XPIN) към GBP
0.005327752
1 XPIN Network(XPIN) към EUR
0.006028772
1 XPIN Network(XPIN) към USD
$0.0070102
1 XPIN Network(XPIN) към MYR
RM0.029372738
1 XPIN Network(XPIN) към TRY
0.29477891
1 XPIN Network(XPIN) към JPY
¥1.0795708
1 XPIN Network(XPIN) към ARS
ARS$10.159672554
1 XPIN Network(XPIN) към RUB
0.56642416
1 XPIN Network(XPIN) към INR
0.62250576
1 XPIN Network(XPIN) към IDR
Rp116.836619932
1 XPIN Network(XPIN) към PHP
0.411568842
1 XPIN Network(XPIN) към EGP
￡E.0.331091746
1 XPIN Network(XPIN) към BRL
R$0.037644774
1 XPIN Network(XPIN) към CAD
C$0.00981428
1 XPIN Network(XPIN) към BDT
0.857487664
1 XPIN Network(XPIN) към NGN
10.144951134
1 XPIN Network(XPIN) към COP
$27.0663822
1 XPIN Network(XPIN) към ZAR
R.0.121486766
1 XPIN Network(XPIN) към UAH
0.29407789
1 XPIN Network(XPIN) към TZS
T.Sh.17.26647311
1 XPIN Network(XPIN) към VES
Bs1.5492542
1 XPIN Network(XPIN) към CLP
$6.6036084
1 XPIN Network(XPIN) към PKR
Rs1.969095078
1 XPIN Network(XPIN) към KZT
3.714985388
1 XPIN Network(XPIN) към THB
฿0.227200582
1 XPIN Network(XPIN) към TWD
NT$0.215633752
1 XPIN Network(XPIN) към AED
د.إ0.025727434
1 XPIN Network(XPIN) към CHF
Fr0.00560816
1 XPIN Network(XPIN) към HKD
HK$0.054469254
1 XPIN Network(XPIN) към AMD
֏2.68280354
1 XPIN Network(XPIN) към MAD
.د.م0.06484435
1 XPIN Network(XPIN) към MXN
$0.130109312
1 XPIN Network(XPIN) към SAR
ريال0.02628825
1 XPIN Network(XPIN) към ETB
Br1.081113044
1 XPIN Network(XPIN) към KES
KSh0.905647738
1 XPIN Network(XPIN) към JOD
د.أ0.0049702318
1 XPIN Network(XPIN) към PLN
0.025867638
1 XPIN Network(XPIN) към RON
лв0.03084488
1 XPIN Network(XPIN) към SEK
kr0.066526798
1 XPIN Network(XPIN) към BGN
лв0.011847238
1 XPIN Network(XPIN) към HUF
Ft2.357950872
1 XPIN Network(XPIN) към CZK
0.14791522
1 XPIN Network(XPIN) към KWD
د.ك0.0021451212
1 XPIN Network(XPIN) към ILS
0.02278315
1 XPIN Network(XPIN) към BOB
Bs0.048440482
1 XPIN Network(XPIN) към AZN
0.01191734
1 XPIN Network(XPIN) към TJS
SM0.064563942
1 XPIN Network(XPIN) към GEL
0.018997642
1 XPIN Network(XPIN) към AOA
Kz6.425479218
1 XPIN Network(XPIN) към BHD
.د.ب0.0026358352
1 XPIN Network(XPIN) към BMD
$0.0070102
1 XPIN Network(XPIN) към DKK
kr0.045355994
1 XPIN Network(XPIN) към HNL
L0.184508464
1 XPIN Network(XPIN) към MUR
0.320646548
1 XPIN Network(XPIN) към NAD
$0.121136256
1 XPIN Network(XPIN) към NOK
kr0.070943224
1 XPIN Network(XPIN) към NZD
$0.012197748
1 XPIN Network(XPIN) към PAB
B/.0.0070102
1 XPIN Network(XPIN) към PGK
K0.029512942
1 XPIN Network(XPIN) към QAR
ر.ق0.025517128
1 XPIN Network(XPIN) към RSD
дин.0.712376524
1 XPIN Network(XPIN) към UZS
soʻm84.460221538
1 XPIN Network(XPIN) към ALL
L0.587524862
1 XPIN Network(XPIN) към ANG
ƒ0.012548258
1 XPIN Network(XPIN) към AWG
ƒ0.012548258
1 XPIN Network(XPIN) към BBD
$0.0140204
1 XPIN Network(XPIN) към BAM
KM0.011777136
1 XPIN Network(XPIN) към BIF
Fr20.7361716
1 XPIN Network(XPIN) към BND
$0.00911326
1 XPIN Network(XPIN) към BSD
$0.0070102
1 XPIN Network(XPIN) към JMD
$1.126258732
1 XPIN Network(XPIN) към KHR
28.153383812
1 XPIN Network(XPIN) към KMF
Fr2.9863452
1 XPIN Network(XPIN) към LAK
152.395649126
1 XPIN Network(XPIN) към LKR
රු2.136568756
1 XPIN Network(XPIN) към MDL
L0.11847238
1 XPIN Network(XPIN) към MGA
Ar31.5774459
1 XPIN Network(XPIN) към MOP
P0.056151702
1 XPIN Network(XPIN) към MVR
0.10725606
1 XPIN Network(XPIN) към MWK
MK12.170478322
1 XPIN Network(XPIN) към MZN
MT0.44795178
1 XPIN Network(XPIN) към NPR
रु0.995308196
1 XPIN Network(XPIN) към PYG
49.7163384
1 XPIN Network(XPIN) към RWF
Fr10.1858206
1 XPIN Network(XPIN) към SBD
$0.057693946
1 XPIN Network(XPIN) към SCR
0.097301576
1 XPIN Network(XPIN) към SRD
$0.2698927
1 XPIN Network(XPIN) към SVC
$0.06133925
1 XPIN Network(XPIN) към SZL
L0.12162697
1 XPIN Network(XPIN) към TMT
m0.0245357
1 XPIN Network(XPIN) към TND
د.ت0.0205889574
1 XPIN Network(XPIN) към TTD
$0.047459054
1 XPIN Network(XPIN) към UGX
Sh24.4235368
1 XPIN Network(XPIN) към XAF
Fr3.9817936
1 XPIN Network(XPIN) към XCD
$0.01892754
1 XPIN Network(XPIN) към XOF
Fr3.9817936
1 XPIN Network(XPIN) към XPF
Fr0.7220506
1 XPIN Network(XPIN) към BWP
P0.094217088
1 XPIN Network(XPIN) към BZD
$0.014090502
1 XPIN Network(XPIN) към CVE
$0.668001958
1 XPIN Network(XPIN) към DJF
Fr1.2478156
1 XPIN Network(XPIN) към DOP
$0.449283718
1 XPIN Network(XPIN) към DZD
د.ج0.911115694
1 XPIN Network(XPIN) към FJD
$0.015843052
1 XPIN Network(XPIN) към GNF
Fr60.953689
1 XPIN Network(XPIN) към GTQ
Q0.053768234
1 XPIN Network(XPIN) към GYD
$1.468076084
1 XPIN Network(XPIN) към ISK
kr0.876275

XPIN Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на XPIN Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на XPIN Network
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно XPIN Network

Колко струва XPIN Network (XPIN) днес?
Цената в реално време на XPIN в USD е 0.0070102 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на XPIN към USD?
Текущата цена на XPIN към USD е $ 0.0070102. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на XPIN Network?
Пазарната капитализация за XPIN е $ 114.37M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на XPIN?
Циркулиращото предлагане на XPIN е 16.32B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на XPIN?
XPIN постигна ATH цена от 0.010038547477428971 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на XPIN?
XPIN достигна ATL цена от 0.000457316453478145 USD.
Какъв е обемът на търговията на XPIN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за XPIN е $ 408.67K USD.
Ще се повиши ли XPIN тази година?
XPIN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за XPIN за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:16:32 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за XPIN Network (XPIN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

