Какво е XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN's Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

Прогноза за цената за XPIN Network (USD)

Токеномика на XPIN Network (XPIN)

Разбирането на токеномиката на XPIN Network (XPIN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените XPIN сега!

XPIN Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на XPIN Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно XPIN Network Колко струва XPIN Network (XPIN) днес? Цената в реално време на XPIN в USD е 0.0070102 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на XPIN към USD? $ 0.0070102 . Проверете Текущата цена на XPIN към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на XPIN Network? Пазарната капитализация за XPIN е $ 114.37M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на XPIN? Циркулиращото предлагане на XPIN е 16.32B USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на XPIN? XPIN постигна ATH цена от 0.010038547477428971 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на XPIN? XPIN достигна ATL цена от 0.000457316453478145 USD . Какъв е обемът на търговията на XPIN? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за XPIN е $ 408.67K USD . Ще се повиши ли XPIN тази година? XPIN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за XPIN за по-задълбочен анализ.

