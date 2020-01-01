Токеномика на Xpense (XPE) Открийте ключова информация за Xpense (XPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Xpense (XPE) Xpense, symbolized as XPE, is the official token for XeggeX cryptocurrency exchange. It’s primary utility is to facilitate user interactions on the XeggeX exchange. This extends beyond mere transactions; XPE holders enjoy benefits that enhance their trading experiences. The overarching aim is to provide a seamless, secure, and efficient trading environment. Официален уебсайт: https://xpense.network Бяла книга: https://xpense.network/xpense.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x88691f292b76bf4d2caa5678a54515fae77c33af Купете XPE сега!

Токеномика и анализ на цената за Xpense (XPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Xpense (XPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 30.81M $ 30.81M $ 30.81M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.32K $ 12.32K $ 12.32K Рекорд за всички времена: $ 0.358 $ 0.358 $ 0.358 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000588238042360262 $ 0.000588238042360262 $ 0.000588238042360262 Текуща цена: $ 0.0004 $ 0.0004 $ 0.0004 Научете повече за цената на Xpense (XPE)

Токеномика на Xpense (XPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Xpense (XPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XPE, разгледайте цената в реално време на токените XPE!

История на цените на Xpense (XPE) Анализирането на историята на цените на XPE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XPE сега!

