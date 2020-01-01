Токеномика на XO Protocol (XOXO) Открийте ключова информация за XO Protocol (XOXO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XO Protocol (XOXO) XO is a next-generation social discovery platform powered by AI and blockchain. Designed for Gen Z, XO combines Proof of Personhood (PoP), decentralized identity (DID), and AI Agent companionship to create a secure and emotionally engaging social experience. Официален уебсайт: https://xoapp.co Бяла книга: https://docs.xoapp.co/xo-whitepaper Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0xc799ada44171b741abf41ee54fb1b47fda5960be Купете XOXO сега!

Токеномика и анализ на цената за XO Protocol (XOXO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XO Protocol (XOXO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.05239 $ 0.05239 $ 0.05239 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001136220153449431 $ 0.001136220153449431 $ 0.001136220153449431 Текуща цена: $ 0.001311 $ 0.001311 $ 0.001311 Научете повече за цената на XO Protocol (XOXO)

Токеномика на XO Protocol (XOXO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XO Protocol (XOXO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XOXO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XOXO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XOXO, разгледайте цената в реално време на токените XOXO!

Как да купя XOXO Интересувате се да добавите XO Protocol (XOXO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на XOXO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате XOXO в MEXC сега!

История на цените на XO Protocol (XOXO) Анализирането на историята на цените на XOXO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XOXO сега!

Прогноза за цената за XOXO Искате ли да знаете какъв път може да поеме XOXO? Нашата страница за прогноза за цената XOXO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XOXO сега!

