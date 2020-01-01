Токеномика на XOXNO Network (XOXNO) Открийте ключова информация за XOXNO Network (XOXNO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XOXNO Network (XOXNO) XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more. Официален уебсайт: https://xoxno.com Бяла книга: https://media.xoxno.com/docs/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://explorer.multiversx.com/tokens/XOXNO-c1293a Купете XOXNO сега!

Токеномика и анализ на цената за XOXNO Network (XOXNO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XOXNO Network (XOXNO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Рекорд за всички времена: $ 0.30994 $ 0.30994 $ 0.30994 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.016038435287442202 $ 0.016038435287442202 $ 0.016038435287442202 Текуща цена: $ 0.03027 $ 0.03027 $ 0.03027 Научете повече за цената на XOXNO Network (XOXNO)

Токеномика на XOXNO Network (XOXNO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XOXNO Network (XOXNO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XOXNO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XOXNO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XOXNO, разгледайте цената в реално време на токените XOXNO!

История на цените на XOXNO Network (XOXNO) Анализирането на историята на цените на XOXNO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XOXNO сега!

Прогноза за цената за XOXNO Искате ли да знаете какъв път може да поеме XOXNO? Нашата страница за прогноза за цената XOXNO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XOXNO сега!

