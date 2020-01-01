Токеномика на ELIS (XLS) Открийте ключова информация за ELIS (XLS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ELIS (XLS) ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd. Официален уебсайт: https://www.elis.tech/ Бяла книга: https://elis.tech/whitepaper Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x4cffca9df0db66274a624b6017690da1c6ad74e4 Купете XLS сега!

Токеномика и анализ на цената за ELIS (XLS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ELIS (XLS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 440.00K $ 440.00K $ 440.00K Рекорд за всички времена: $ 2.9639 $ 2.9639 $ 2.9639 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.0022 $ 0.0022 $ 0.0022 Научете повече за цената на ELIS (XLS)

Токеномика на ELIS (XLS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ELIS (XLS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XLS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XLS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XLS, разгледайте цената в реално време на токените XLS!

