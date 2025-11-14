Токеномика на XL1 (XL1)

Открийте ключова информация за XL1 (XL1), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:08:23 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за XL1 (XL1)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XL1 (XL1), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 3.95M
$ 3.95M
Общо предлагане:
$ 38.00B
$ 38.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 5.74B
$ 5.74B
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 26.16M
$ 26.16M
Рекорд за всички времена:
$ 0.0051751
$ 0.0051751
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.000691157422397371
$ 0.000691157422397371
Текуща цена:
$ 0.0006883
$ 0.0006883

Информация за XL1 (XL1)

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

Официален уебсайт:
https://xyo.network
Бяла книга:
https://docs.xyo.network/xyol1-white-paper.pdf
Изследовател на блокове:
https://etherscan.io/token/0xf72ae3e0da743033abd7a407557d684c1ae66aed

Токеномика на XL1 (XL1): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на XL1 (XL1) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой XL1 токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой XL1 токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на XL1, разгледайте цената в реално време на токените XL1!

Как да купя XL1

Интересувате се да добавите XL1 (XL1) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на XL1, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на XL1 (XL1)

Анализирането на историята на цените на XL1 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за XL1

Искате ли да знаете какъв път може да поеме XL1? Нашата страница за прогноза за цената XL1 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност