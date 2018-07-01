Токеномика на Mixin (XIN) Открийте ключова информация за Mixin (XIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mixin (XIN) Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized Официален уебсайт: https://mixin.one/ Бяла книга: https://mixin.one/assets/Mixin-Draft-2018-07-01.pdf Изследовател на блокове: https://mixin.one/snapshots Купете XIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Mixin (XIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mixin (XIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 112.00M $ 112.00M $ 112.00M Рекорд за всички времена: $ 399 $ 399 $ 399 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 112 $ 112 $ 112 Научете повече за цената на Mixin (XIN)

Токеномика на Mixin (XIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mixin (XIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XIN, разгледайте цената в реално време на токените XIN!

Как да купя XIN Интересувате се да добавите Mixin (XIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на XIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате XIN в MEXC сега!

История на цените на Mixin (XIN) Анализирането на историята на цените на XIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XIN сега!

Прогноза за цената за XIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме XIN? Нашата страница за прогноза за цената XIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XIN сега!

