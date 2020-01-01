Токеномика на XFI (XFI) Открийте ключова информация за XFI (XFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XFI (XFI) CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine. Официален уебсайт: https://crossfi.org/ Бяла книга: https://docs.crossfi.org Изследовател на блокове: https://xfiscan.com/ Купете XFI сега!

Токеномика и анализ на цената за XFI (XFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XFI (XFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Общо предлагане: $ 378.43M $ 378.43M $ 378.43M Циркулиращо предлагане: $ 61.02M $ 61.02M $ 61.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.13M $ 27.13M $ 27.13M Рекорд за всички времена: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.070289581379647 $ 0.070289581379647 $ 0.070289581379647 Текуща цена: $ 0.0717 $ 0.0717 $ 0.0717 Научете повече за цената на XFI (XFI)

Токеномика на XFI (XFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XFI (XFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XFI, разгледайте цената в реално време на токените XFI!

История на цените на XFI (XFI) Анализирането на историята на цените на XFI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XFI сега!

Прогноза за цената за XFI Искате ли да знаете какъв път може да поеме XFI? Нашата страница за прогноза за цената XFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XFI сега!

