Информация за Electra Protocol (XEP) XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future Официален уебсайт: https://electraprotocol.com Бяла книга: https://www.electraprotocol.com/whitepaper/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3 Купете XEP сега!

Токеномика и анализ на цената за Electra Protocol (XEP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Electra Protocol (XEP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Общо предлагане: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Циркулиращо предлагане: $ 18.25B $ 18.25B $ 18.25B FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.56M $ 5.56M $ 5.56M Рекорд за всички времена: $ 0.0048 $ 0.0048 $ 0.0048 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 Текуща цена: $ 0.0001852 $ 0.0001852 $ 0.0001852 Научете повече за цената на Electra Protocol (XEP)

Токеномика на Electra Protocol (XEP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Electra Protocol (XEP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XEP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XEP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XEP, разгледайте цената в реално време на токените XEP!

Как да купя XEP Интересувате се да добавите Electra Protocol (XEP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на XEP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате XEP в MEXC сега!

История на цените на Electra Protocol (XEP) Анализирането на историята на цените на XEP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XEP сега!

Прогноза за цената за XEP Искате ли да знаете какъв път може да поеме XEP? Нашата страница за прогноза за цената XEP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XEP сега!

