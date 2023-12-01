Токеномика на XDB CHAIN (XDB) Открийте ключова информация за XDB CHAIN (XDB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XDB CHAIN (XDB) XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands Официален уебсайт: http://www.xdbchain.com Бяла книга: https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2023/12/xdb_chain_whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://explorer.xdbchain.com Купете XDB сега!

Токеномика и анализ на цената за XDB CHAIN (XDB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XDB CHAIN (XDB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.49M $ 11.49M $ 11.49M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 17.20B $ 17.20B $ 17.20B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.002445 $ 0.002445 $ 0.002445 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 $ 0.000213677202181352 Текуща цена: $ 0.000668 $ 0.000668 $ 0.000668 Научете повече за цената на XDB CHAIN (XDB)

Токеномика на XDB CHAIN (XDB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XDB CHAIN (XDB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XDB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XDB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XDB, разгледайте цената в реално време на токените XDB!

