Токеномика на Xeleb Protocol (XCX)

Открийте ключова информация за Xeleb Protocol (XCX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:31:26 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Xeleb Protocol (XCX)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Xeleb Protocol (XCX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 2.07M
$ 2.07M
Общо предлагане:
$ 999.82M
$ 999.82M
Циркулиращо предлагане:
$ 108.30M
$ 108.30M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 19.09M
$ 19.09M
Рекорд за всички времена:
$ 0.1
$ 0.1
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.018251984968057314
$ 0.018251984968057314
Текуща цена:
$ 0.01909
$ 0.01909

Информация за Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Официален уебсайт:
https://xeleb.io
Бяла книга:
https://xeleb.gitbook.io/xeleb-protocol/about-xeleb-protocol/what-is-xeleb-protocol
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/address/0xE32f9e8F7f7222fcd83EE0fC68bAf12118448Eaf

Токеномика на Xeleb Protocol (XCX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Xeleb Protocol (XCX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой XCX токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой XCX токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на XCX, разгледайте цената в реално време на токените XCX!

Как да купя XCX

Интересувате се да добавите Xeleb Protocol (XCX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на XCX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Xeleb Protocol (XCX)

Анализирането на историята на цените на XCX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за XCX

Искате ли да знаете какъв път може да поеме XCX? Нашата страница за прогноза за цената XCX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност