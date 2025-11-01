БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Xeleb Protocol днес е 0.02725 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за XCX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на XCX в MEXC сега.

Повече за XCX

XCXценова информация

Какво представлява XCX

Бяла книга XCX

Официален уебсайт на XCX

Токеномика на XCX

XCX ценова прогноза

XCX История

Ръководство за закупуване за XCX

Конвертор на валута XCX във фиат

Xeleb Protocol Лого

Xeleb Protocol цена(XCX)

1 XCX към USD - цена в реално време:

$0.02725
$0.02725$0.02725
-0.76%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:16:02 (UTC+8)

Информация за цената за Xeleb Protocol (XCX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.02614
$ 0.02614$ 0.02614
24-часов нисък
$ 0.03055
$ 0.03055$ 0.03055
24-часов висок

$ 0.02614
$ 0.02614$ 0.02614

$ 0.03055
$ 0.03055$ 0.03055

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065

$ 0.027949055286412616
$ 0.027949055286412616$ 0.027949055286412616

+1.86%

-0.76%

-24.83%

-24.83%

Цената в реално време за Xeleb Protocol (XCX) е$ 0.02725. През последните 24 часа XCX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02614 до най-висока стойност $ 0.03055, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XCX е $ 0.09145411179261065, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.027949055286412616.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XCX има промяна от +1.86% за последния час, -0.76% за 24 часа и -24.83% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Xeleb Protocol (XCX)

No.1631

$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M

$ 317.00K
$ 317.00K$ 317.00K

$ 27.25M
$ 27.25M$ 27.25M

108.30M
108.30M 108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,902,105.7387515
999,902,105.7387515 999,902,105.7387515

10.83%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Xeleb Protocol е $ 2.95M, като 24-часовият обем на търговията е $ 317.00K. Циркулиращото предлагане на XCX е 108.30M, като общото предлагане е 999902105.7387515. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 27.25M.

История на цените за Xeleb Protocol (XCX) USD

Проследете промените в цените за Xeleb Protocol днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0002087-0.76%
30 дни$ -0.03553-56.60%
60 дни$ -0.00837-23.50%
90 дни$ +0.00725+36.25%
Xeleb Protocol Промяна на цената днес

Днес XCX регистрира промяна от $ -0.0002087 (-0.76%), отразяваща последната му пазарна активност.

Xeleb Protocol 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.03553 (-56.60%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Xeleb Protocol 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни XCX отбеляза промяна на $ -0.00837 (-23.50%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Xeleb Protocol 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.00725 (+36.25%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Xeleb Protocol (XCX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Xeleb Protocol сега.

Какво е Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Xeleb Protocol се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Xeleb Protocol инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете XCX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Xeleb Protocol в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Xeleb Protocol купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Xeleb Protocol (USD)

Колко ще струва Xeleb Protocol (XCX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Xeleb Protocol (XCX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Xeleb Protocol.

Проверете прогнозата за цената за Xeleb Protocol сега!

Токеномика на Xeleb Protocol (XCX)

Разбирането на токеномиката на Xeleb Protocol (XCX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените XCX сега!

Как да купя Xeleb Protocol (XCX)

Търсите как да купите Xeleb Protocol? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Xeleb Protocol от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

XCX към местни валути

1 Xeleb Protocol(XCX) към VND
717.08375
1 Xeleb Protocol(XCX) към AUD
A$0.04142
1 Xeleb Protocol(XCX) към GBP
0.02071
1 Xeleb Protocol(XCX) към EUR
0.023435
1 Xeleb Protocol(XCX) към USD
$0.02725
1 Xeleb Protocol(XCX) към MYR
RM0.1141775
1 Xeleb Protocol(XCX) към TRY
1.1458625
1 Xeleb Protocol(XCX) към JPY
¥4.1965
1 Xeleb Protocol(XCX) към ARS
ARS$39.4926075
1 Xeleb Protocol(XCX) към RUB
2.2018
1 Xeleb Protocol(XCX) към INR
2.4198
1 Xeleb Protocol(XCX) към IDR
Rp454.166485
1 Xeleb Protocol(XCX) към PHP
1.5998475
1 Xeleb Protocol(XCX) към EGP
￡E.1.2870175
1 Xeleb Protocol(XCX) към BRL
R$0.1463325
1 Xeleb Protocol(XCX) към CAD
C$0.03815
1 Xeleb Protocol(XCX) към BDT
3.33322
1 Xeleb Protocol(XCX) към NGN
39.4353825
1 Xeleb Protocol(XCX) към COP
$105.21225
1 Xeleb Protocol(XCX) към ZAR
R.0.4722425
1 Xeleb Protocol(XCX) към UAH
1.1431375
1 Xeleb Protocol(XCX) към TZS
T.Sh.67.1181125
1 Xeleb Protocol(XCX) към VES
Bs6.02225
1 Xeleb Protocol(XCX) към CLP
$25.6695
1 Xeleb Protocol(XCX) към PKR
Rs7.6542525
1 Xeleb Protocol(XCX) към KZT
14.440865
1 Xeleb Protocol(XCX) към THB
฿0.8831725
1 Xeleb Protocol(XCX) към TWD
NT$0.83821
1 Xeleb Protocol(XCX) към AED
د.إ0.1000075
1 Xeleb Protocol(XCX) към CHF
Fr0.0218
1 Xeleb Protocol(XCX) към HKD
HK$0.2117325
1 Xeleb Protocol(XCX) към AMD
֏10.428575
1 Xeleb Protocol(XCX) към MAD
.د.م0.2520625
1 Xeleb Protocol(XCX) към MXN
$0.50576
1 Xeleb Protocol(XCX) към SAR
ريال0.1021875
1 Xeleb Protocol(XCX) към ETB
Br4.202495
1 Xeleb Protocol(XCX) към KES
KSh3.5204275
1 Xeleb Protocol(XCX) към JOD
د.أ0.01932025
1 Xeleb Protocol(XCX) към PLN
0.1005525
1 Xeleb Protocol(XCX) към RON
лв0.1199
1 Xeleb Protocol(XCX) към SEK
kr0.2586025
1 Xeleb Protocol(XCX) към BGN
лв0.0460525
1 Xeleb Protocol(XCX) към HUF
Ft9.16581
1 Xeleb Protocol(XCX) към CZK
0.574975
1 Xeleb Protocol(XCX) към KWD
د.ك0.0083385
1 Xeleb Protocol(XCX) към ILS
0.0885625
1 Xeleb Protocol(XCX) към BOB
Bs0.1882975
1 Xeleb Protocol(XCX) към AZN
0.046325
1 Xeleb Protocol(XCX) към TJS
SM0.2509725
1 Xeleb Protocol(XCX) към GEL
0.0738475
1 Xeleb Protocol(XCX) към AOA
Kz24.9770775
1 Xeleb Protocol(XCX) към BHD
.د.ب0.010246
1 Xeleb Protocol(XCX) към BMD
$0.02725
1 Xeleb Protocol(XCX) към DKK
kr0.1763075
1 Xeleb Protocol(XCX) към HNL
L0.71722
1 Xeleb Protocol(XCX) към MUR
1.246415
1 Xeleb Protocol(XCX) към NAD
$0.47088
1 Xeleb Protocol(XCX) към NOK
kr0.27577
1 Xeleb Protocol(XCX) към NZD
$0.047415
1 Xeleb Protocol(XCX) към PAB
B/.0.02725
1 Xeleb Protocol(XCX) към PGK
K0.1147225
1 Xeleb Protocol(XCX) към QAR
ر.ق0.09919
1 Xeleb Protocol(XCX) към RSD
дин.2.769145
1 Xeleb Protocol(XCX) към UZS
soʻm328.3131775
1 Xeleb Protocol(XCX) към ALL
L2.2838225
1 Xeleb Protocol(XCX) към ANG
ƒ0.0487775
1 Xeleb Protocol(XCX) към AWG
ƒ0.0487775
1 Xeleb Protocol(XCX) към BBD
$0.0545
1 Xeleb Protocol(XCX) към BAM
KM0.04578
1 Xeleb Protocol(XCX) към BIF
Fr80.6055
1 Xeleb Protocol(XCX) към BND
$0.035425
1 Xeleb Protocol(XCX) към BSD
$0.02725
1 Xeleb Protocol(XCX) към JMD
$4.377985
1 Xeleb Protocol(XCX) към KHR
109.437635
1 Xeleb Protocol(XCX) към KMF
Fr11.6085
1 Xeleb Protocol(XCX) към LAK
592.3912925
1 Xeleb Protocol(XCX) към LKR
රු8.305255
1 Xeleb Protocol(XCX) към MDL
L0.460525
1 Xeleb Protocol(XCX) към MGA
Ar122.747625
1 Xeleb Protocol(XCX) към MOP
P0.2182725
1 Xeleb Protocol(XCX) към MVR
0.416925
1 Xeleb Protocol(XCX) към MWK
MK47.3089975
1 Xeleb Protocol(XCX) към MZN
MT1.741275
1 Xeleb Protocol(XCX) към NPR
रु3.868955
1 Xeleb Protocol(XCX) към PYG
193.257
1 Xeleb Protocol(XCX) към RWF
Fr39.59425
1 Xeleb Protocol(XCX) към SBD
$0.2242675
1 Xeleb Protocol(XCX) към SCR
0.37823
1 Xeleb Protocol(XCX) към SRD
$1.049125
1 Xeleb Protocol(XCX) към SVC
$0.2384375
1 Xeleb Protocol(XCX) към SZL
L0.4727875
1 Xeleb Protocol(XCX) към TMT
m0.095375
1 Xeleb Protocol(XCX) към TND
د.ت0.08003325
1 Xeleb Protocol(XCX) към TTD
$0.1844825
1 Xeleb Protocol(XCX) към UGX
Sh94.939
1 Xeleb Protocol(XCX) към XAF
Fr15.478
1 Xeleb Protocol(XCX) към XCD
$0.073575
1 Xeleb Protocol(XCX) към XOF
Fr15.478
1 Xeleb Protocol(XCX) към XPF
Fr2.80675
1 Xeleb Protocol(XCX) към BWP
P0.36624
1 Xeleb Protocol(XCX) към BZD
$0.0547725
1 Xeleb Protocol(XCX) към CVE
$2.5966525
1 Xeleb Protocol(XCX) към DJF
Fr4.8505
1 Xeleb Protocol(XCX) към DOP
$1.7464525
1 Xeleb Protocol(XCX) към DZD
د.ج3.5416825
1 Xeleb Protocol(XCX) към FJD
$0.061585
1 Xeleb Protocol(XCX) към GNF
Fr236.93875
1 Xeleb Protocol(XCX) към GTQ
Q0.2090075
1 Xeleb Protocol(XCX) към GYD
$5.706695
1 Xeleb Protocol(XCX) към ISK
kr3.40625

Xeleb Protocol ресурс

За по-задълбочено разбиране на Xeleb Protocol, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Xeleb Protocol
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Xeleb Protocol

Колко струва Xeleb Protocol (XCX) днес?
Цената в реално време на XCX в USD е 0.02725 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на XCX към USD?
Текущата цена на XCX към USD е $ 0.02725. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Xeleb Protocol?
Пазарната капитализация за XCX е $ 2.95M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на XCX?
Циркулиращото предлагане на XCX е 108.30M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на XCX?
XCX постигна ATH цена от 0.09145411179261065 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на XCX?
XCX достигна ATL цена от 0.027949055286412616 USD.
Какъв е обемът на търговията на XCX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за XCX е $ 317.00K USD.
Ще се повиши ли XCX тази година?
XCX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за XCX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:16:02 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Xeleb Protocol (XCX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор XCX-към-USD

Сума

XCX
XCX
USD
USD

1 XCX = 0.02725 USD

Търговия на XCX

XCX/USDT
$0.02725
$0.02725$0.02725
-0.76%

