Токеномика на Chia Network (XCH) Открийте ключова информация за Chia Network (XCH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Chia Network (XCH) Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain. Официален уебсайт: https://www.chia.net/ Бяла книга: https://docs.chia.net/green-paper-abstract/ Изследовател на блокове: https://www.spacescan.io/ Купете XCH сега!

Токеномика и анализ на цената за Chia Network (XCH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Chia Network (XCH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 140.34M $ 140.34M $ 140.34M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 14.41M $ 14.41M $ 14.41M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2,751 $ 2,751 $ 2,751 Най-ниска стойност за целия период: $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 Текуща цена: $ 9.738 $ 9.738 $ 9.738 Научете повече за цената на Chia Network (XCH)

Токеномика на Chia Network (XCH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Chia Network (XCH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XCH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XCH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XCH, разгледайте цената в реално време на токените XCH!

Как да купя XCH Интересувате се да добавите Chia Network (XCH) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на XCH, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате XCH в MEXC сега!

История на цените на Chia Network (XCH) Анализирането на историята на цените на XCH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XCH сега!

Прогноза за цената за XCH Искате ли да знаете какъв път може да поеме XCH? Нашата страница за прогноза за цената XCH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XCH сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!